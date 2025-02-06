В ДР Конго повстанцы захватили город Ихуси

Повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) при поддержке армии Руанды установили на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) контроль над городом Ихуси, который находится в 11 км от международного аэропорта столицы провинции Южное Киву Букаву. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на спикера нижней палаты парламента ДРК Виталя Камерхе.

" С е й ч а с о н и [ п о в с т а н ц ы ] н а х о д я т с я в г о р о д е И х у с и " , - с к а з а л о н .

Накануне отряды М23 после ожесточенного боя захватили город Ньябибве, который, как и Ихуси, расположен в Южном Киву. Боевые действия велись в условиях объявленного повстанцами 4 февраля режима прекращения огня на востоке ДРК.

Международный аэропорт Букаву, находящийся в районе населенного пункта Кавуму, является крупнейшим логистическим центром Южного Киву, через который проходит большой поток гуманитарных и иных грузов. На территории аэропорта развернуты подразделения миссии ООН по стабилизации в ДРК. От Кавуму до Букаву - 25 км.