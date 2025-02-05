Бизнесмен Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), получил со стороны Белого дома ряд напоминаний о том, что у его «власти» есть пределы, пишет телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, помощники президента США Дональда Трампа дали Маску понять, что он является сотрудником аппарата и обязан отчитываться перед главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Источник отметил, что Маск признает субординацию и согласен подчиняться непосредственному начальству.

По его данным, Уайлс, в свою очередь, признала, что у нее сложились с Маском «очень продуктивные и дружеские отношения».

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что американский предприниматель Илон Маск представляет угрозу для демократии в странах Европы.