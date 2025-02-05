Американист сравнил работу Маска на новой должности с деятельностью опричников
Американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером оценил начальный этап работы Илона Маска во главе нового американского Департамента по достижению эффективности правительства (DOGE). Деятельность миллиардера эксперт сравнил с деятельностью опричников в России в XVI веке.
Возглавляемая Маском структура — это фактически некий «боевой орден», который можно сравнить с опричниной. Сейчас Маск громит центральный орган глобалистов – USAID [Агентство США по международному развитию], он буквально совершил рейдерский захват. Кроме того, Маск начинает работу с немецкой партией «Альтернатива для Германии». То есть он не обращает внимания ни на государственные, ни на политические границы, он хочет снести «старый мир». А если говорить об области действий Маска в США, то там он занимается вопросами эффективности госаппарата. А, согласно видению [президента США Дональда] Трампа, это означает уничтожение большого процента бюрократии. И оптимизацией руководства США Маск занимается методично и последовательно. Помимо прочего, тут он высвобождает деньги для народа.Владимир Можегов Политолог-американист
Эксперт подчеркнул, что работа, связанная с разрушением USAID, приносит удовольствие Маску.
«Эта контора занималась распространением по всему миру леволиберальной, глобалистской и ЛГБТ-повестки [движение признано экстремистским, запрещено в РФ]. А Маск все это люто ненавидит в глубинах своего сердца. Поэтому теперь он получает большое удовольствие от того, что уничтожает USAID. Это один из стимулов для его работы», - отметил эксперт.
В бюрократии Маск видит «страшный раздувший пузырь, который не делает ничего, кроме того, что потребляет огромные средства», добавил Можегов.
«Причем Маск это видит не только в американской, но и в европейской бюрократии. На Европарламент он тоже смотрит как на большой, отъевшийся и ничем не занимающийся гадюшник. Он выступает за то, чтобы перестать его «кормить». Это же касается и позиции миллиардера по ООН и другим глобалистским структурам. Так что в дальнейшем можно ожидать усиления давления на них со стороны Маска», - заключил эксперт.
Сотрудники DOGE ранее начали проводить проверки в Министерстве образования США, передавала газета The New York Times (NYT). Предполагается, что структура, подконтрольная Маску, инициирует новые увольнения.