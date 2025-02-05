Американист сравнил работу Маска на новой должности с деятельностью опричников

Американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером оценил начальный этап работы Илона Маска во главе нового американского Департамента по достижению эффективности правительства (DOGE). Деятельность миллиардера эксперт сравнил с деятельностью опричников в России в XVI веке.

Возглавляемая Маском структура — это фактически некий «боевой орден», который можно сравнить с опричниной. Сейчас Маск громит центральный орган глобалистов – USAID [Агентство США по международному развитию], он буквально совершил рейдерский захват. Кроме того, Маск начинает работу с немецкой партией «Альтернатива для Германии». То есть он не обращает внимания ни на государственные, ни на политические границы, он хочет снести «старый мир». А если говорить об области действий Маска в США, то там он занимается вопросами эффективности госаппарата. А, согласно видению [президента США Дональда] Трампа, это означает уничтожение большого процента бюрократии. И оптимизацией руководства США Маск занимается методично и последовательно. Помимо прочего, тут он высвобождает деньги для народа. Владимир Можегов Политолог-американист

Эксперт подчеркнул, что работа, связанная с разрушением USAID, приносит удовольствие Маску.

« Э т а к о н т о р а з а н и м а л а с ь р а с п р о с т р а н е н и е м п о в с е м у м и р у л е в о л и б е р а л ь н о й , г л о б а л и с т с к о й и Л Г Б Т - п о в е с т к и [ д в и ж е н и е п р и з н а н о э к с т р е м и с т с к и м , з а п р е щ е н о в Р Ф ] . А М а с к в с е э т о л ю т о н е н а в и д и т в г л у б и н а х с в о е г о с е р д ц а . П о э т о м у т е п е р ь о н п о л у ч а е т б о л ь ш о е у д о в о л ь с т в и е о т т о г о , ч т о у н и ч т о ж а е т U S A I D . Э т о о д и н и з с т и м у л о в д л я е г о р а б о т ы » , - о т м е т и л э к с п е р т .

В бюрократии Маск видит «страшный раздувший пузырь, который не делает ничего, кроме того, что потребляет огромные средства», добавил Можегов.

« П р и ч е м М а с к э т о в и д и т н е т о л ь к о в а м е р и к а н с к о й , н о и в е в р о п е й с к о й б ю р о к р а т и и . Н а Е в р о п а р л а м е н т о н т о ж е с м о т р и т к а к н а б о л ь ш о й , о т ъ е в ш и й с я и н и ч е м н е з а н и м а ю щ и й с я г а д ю ш н и к . О н в ы с т у п а е т з а т о , ч т о б ы п е р е с т а т ь е г о « к о р м и т ь » . Э т о ж е к а с а е т с я и п о з и ц и и м и л л и а р д е р а п о О О Н и д р у г и м г л о б а л и с т с к и м с т р у к т у р а м . Т а к ч т о в д а л ь н е й ш е м м о ж н о о ж и д а т ь у с и л е н и я д а в л е н и я н а н и х с о с т о р о н ы М а с к а » , - з а к л ю ч и л э к с п е р т .

Сотрудники DOGE ранее начали проводить проверки в Министерстве образования США, передавала газета The New York Times (NYT). Предполагается, что структура, подконтрольная Маску, инициирует новые увольнения.