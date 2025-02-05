В Германии высказались о планах Трампа по сектору Газа

Сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что планы президента США Дональда Трампа по сектору Газа являются бесчеловечными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Welt.

По словам Вагенкнехт, желание Трампа расселить жителей Газы по разным странам является «возмутительным и в высшей степени бесчеловечным». Она также добавила, что американский президент не является миротворцем, как считают некоторые. Вагенкнехт полагает, что Трамп «может разжечь еще более безрассудные конфликты по всему миру».

« П л а н ы Т р а м п а п о и з г н а н и ю п а л е с т и н ц е в и з с е к т о р а Г а з а и п р е в р а щ е н и ю е г о в а м е р и к а н с к и й и н в е с т и ц и о н н ы й п р о е к т я в л я ю т с я в о з м у т и т е л ь н ы м и и в в ы с ш е й с т е п е н и б е с ч е л о в е ч н ы м и » , — з а я в и л а о н а В а г е н к н е х т .

Ранее в администрации Трампа заявили, что глава Белого дома считает «бесчеловечным заставлять кого-либо жить в Газе».