Президент Финляндии оценил внешнюю политику США

Внешняя политика США является вызовом для Финляндии и Европы в целом. Такое мнение высказал президент республики Александр Стубб, передает «Интерфакс».

По его словам, внешняя политика США в настоящее время основана больше на «трансакционализме, чем на многосторонности». Стубб пояснил, что трансакционализм — это политика, основанная на индивидуальных решениях отдельных стран.

« Э т о в ы з о в д л я Ф и н л я н д и и и Е в р о п ы » , — с к а з а л о н .

Президент Финляндии считает, что Европа должна продолжать тесное сотрудничество с США, но, не поступаясь своими принципами. Стубб пообещал, что Хельсинки будут и дальше придерживаться демократии, верховенства и международного права.

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Также он добавил, что должно быть найдено мирное решение конфликта на Украине в среднесрочной перспективе. При этом, по словам Стубба, поддержку Киеву необходимо продолжить в ближайшее время.