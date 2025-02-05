«Удар для НАТО»: на Западе рассказали о новой российской системе «Деривация-ПВО»

Новый российский мобильный зенитно-артиллерийский комплекс «2С38 „Деривация-ПВО“ может скоро появиться в зоне проведения СВО и стать новым кошмаром для Вооруженных Сил Украины (ВСУ), а также „ударом для НАТО“. По мнению авторов издания Interia, уникальные характеристики этой системы позволяют ей эффективно бороться с различными видами воздушных и наземных целей.

« С и с т е м а 2 С 3 8 „ Д е р и в а ц и я “ б у д е т у г р о ж а т ь У к р а и н е . Б л а г о д а р я э т о м у р о с с и й с к а я а р м и я с м о ж е т б ы с т р е е и э ф ф е к т и в н е е н е й т р а л и з о в а т ь л ю б ы е с р е д с т в а в о з д у ш н о г о н а п а д е н и я , т а к и е к а к д р о н ы - к а м и к а д з е , а т а к ж е б р о н е т е х н и к у п р о т и в н и к а » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

В статье отмечается, что использование модернизированной системы станет «ударом по Швеции и по НАТО в целом».

Названо российское оружие мощнее «Орешника»

Зенитный комплекс «Деривация-ПВО» оснащен 57-мм пушками, что является уникальным решением в мировой практике. Эта система способна выстреливать до 120 раз в минуту и поражать цели на высоте до 4,5 км и на расстоянии до 6 км. Кроме того, важной особенностью является оптико-электронная система обнаружения, которая обеспечивает 360-градусный обзор местности, что значительно повышает ее эффективность на поле боя.