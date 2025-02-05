Насильственное переселение палестинцев из Газы не приведет к урегулированию на Ближнем Востоке, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, президент США Дональд Трамп «демонстрирует исключительно произраильский подход» и предлагает решить проблему методами покорения Дикого Запада.

Н а с и л ь с т в е н н о е п е р е с е л е н и е п а л е с т и н ц е в и з Г а з ы — т о ч н о н е р е ш е н и е в о п р о с а у р е г у л и р о в а н и я б л и ж н е в о с т о ч н о г о к о н ф л и к т а . С к о р е е , н а о б о р о т , э т о м о ж е т п р и в е с т и в е г о д а л ь н е й ш е й э с к а л а ц и и , е с л и н е к а т а с т р о ф е . Г а з е н у ж н о о к а з ы в а т ь г у м а н и т а р н у ю п о м о щ ь , а т а к ж е п о м о г а т ь в о с с т а н а в л и в а т ь в с е р а з р у ш е н и я , н о н и в к о е м с л у ч а е н е в ы г о н я т ь к о р е н н о е н а с е л е н и е и з с в о и х д о м о в . Т р а м п , к о н е ч н о , д е м о н с т р и р у е т и с к л ю ч и т е л ь н о п р о и з р а и л ь с к и й п о д х о д , п р и ч е м м е т о д а м и п о к о р е н и я Д и к о г о З а п а д а , — з а я в и л С л у ц к и й .

Парламентарий добавил, что Россия выступает за выполнение соответствующей резолюции ООН и создание палестинского государства.

Китай оценил идею Трампа переселить жителей сектора Газа

Дональд Трамп ранее заявил, что жителей сектора Газа можно расселить по разным странам. Для реализации этой цели президент США предложил Египет и Иорданию. Он добавил, что нужно возвести качественное жилье. Люди должны «попасть в красивый город». По словам Трампа, территория анклава для спокойной жизни не подходит, поэтому выбора не остается.