Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна является «авангардом» НАТО в плане расходов на оборону и модернизацию вооруженных сил, и другие страны завидуют Варшаве. Его слова приводит Do Rzeczy.

« В Н А Т О м ы я в л я е м с я а б с о л ю т н ы м а в а н г а р д о м , о с о б е н н о п о р а с х о д а м н а о б о р о н у и , с о о т в е т с т в е н н о , п о р а с х о д а м н а м о д е р н и з а ц и ю » , — з а я в и л Д у д а .

По его словам, во время контактов с представителями соседних стран, в первую очередь представителями восточного фланга Североатлантического альянса, они смотрят на Варшаву с «завистью» из-за эффективности в сфере обороны.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский союз должен вооружиться, чтобы выжить в условиях все более неопределенного мирового порядка.

В Польше заявили, что страны НАТО не смогут быстро увеличить военные расходы

Военный бюджет Польши в 2025 году составляет 186 млрд злотых (около $45 млрд) — 4,7% ВВП республики.