Президент Дуда: Польша является авангардом НАТО, другие страны нам завидуют

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна является «авангардом» НАТО в плане расходов на оборону и модернизацию вооруженных сил, и другие страны завидуют Варшаве. Его слова приводит Do Rzeczy.

«В НАТО мы являемся абсолютным авангардом, особенно по расходам на оборону и, соответственно, по расходам на модернизацию», заявил Дуда.

По его словам, во время контактов с представителями соседних стран, в первую очередь представителями восточного фланга Североатлантического альянса, они смотрят на Варшаву с «завистью» из-за эффективности в сфере обороны.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский союз должен вооружиться, чтобы выжить в условиях все более неопределенного мирового порядка.

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Военный бюджет Польши в 2025 году составляет 186 млрд злотых (около $45 млрд) — 4,7% ВВП республики.

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