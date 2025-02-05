Пока вы не уснули: условие Зеленского для переговоров с РФ и новое применение "Севпотока-2"

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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только после возвращения потерянных территорий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

« Е с л и США говорят, что Украина не готова к вступлению в НАТО, то [президент России Владимир] Путин должен полностью уйти с нашей территории. Только тогда мы сможем обсуждать все остальное», — написал украинский лидер.

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Лавров восхитился словами Трампа о втягивании Украины в НАТО

Слова президента США Дональда Трампа о попытках его предшественника Джо Байдена втянуть Украину в НАТО вызывают восхищение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по урегулированию украинского конфликта, трансляция которого ведется на сайте МИД.

« В п е р в ы е , о б р а щ а ю в а ш е в н и м а н и е , з а п а д н ы е л и д е р ы , н е п р о с т о з а п а д н ы е , н о л и д е р Соединенных Штатов — лидер, стало быть, всего западного мира — произнес эти слова, которые мы приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез Соединенные Штаты», — отметил глава МИД.

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Россия обратилась с призывом к Украине

Россия призвала власти Украины убрать препятствия ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он опроверг утверждения о том, что ротация персонала МАГАТЭ задерживается из-за действий России, пояснив, что ответственность за все трудности вокруг ротации лежит на Киеве.

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Бастрыкин рассказал об открытии нового «фронта» Украины против России

Украина при поддержке Запада занимается развертыванием кампании по радикализации и дезинформации россиян.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыки отметил, что это оказывает значительное влияние на распространение идей терроризма и неонацизма в контексте специальной военной операции.

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Никита Михалков сообщил о звонке от «уважаемых людей»

Режиссер Никита Михалков сообщил, что получил звонок от «уважаемых людей». Оказалось, что им не понравились его слова про современную детскую литературу. Подробности он раскрыл в своем проекте «БесогонТВ».

По словам Михалкова, критику получил выпуск программы «Пока не Познер», где высказывал свою точку зрения глава Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов. Он отмечал, что в Союзе были отобраны для исследования 930 книг, и члены совета пришли в ужас от того, что предлагают читать детям.

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Росавиация назвала итоги предварительного расследования крушения самолета в Актау

Росавиация опубликовала предварительные итоги расследования крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау.

Из него стало известно, что российские авиадиспетчеры предлагали экипажу самолета приземлиться на российских аэродромах, однако тот решил приземлиться именно в районе Актау.

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Для «Северного потока — 2» нашли новое применение

© Imago/TACC

В настоящее время рассматривается возможность использования газопровода «Северный поток — 2» для импорта «зеленого» водорода из Финляндии в Германию и другие страны, которые прилегают к Балтийскому морю. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на информацию от представителей консорциума, занимающегося проектом по созданию водородного трубопровода в регионе Балтийского моря.

В проекте Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) участвуют три компании из Дании, Швеции и Финляндии — Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nordion Energi и Gasgrid Finland.

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В России начали массово ломаться китайские автомобили

Число обращений владельцев китайских автомобилей в автосервисы выросло на треть. Об этом сообщает РИА Новости рассказала директор аналитическая служба международной франчайзинговой сети Fit Service Татьяна Овчинникова.

По ее словам, в 2024 году владельцы китайских автомобилей обратились к ним 38 тыс. раз, что на 37% больше, чем годом ранее. Чаще всего в обслуживании и ремонте нуждаются новые машины, при этом ремонты и неисправности соответствуют пробегу и классу автомобиля.

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Лолита сделала шокирующее заявление после отмены концертов в Кузбассе

В нескольких городах Кузбасса отменили концерты певицы Лолиты. Из-за этого разразился скандал — артистка расстроилась из-за срыва выступлений. Однако концерты звезды в Томске и Красноярске все-таки состоятся. Правда, исполнительница хита «На Титанике» заявила, что ничего с них не получит.

Лолита вышла на связь с подписчиками в своем Telegram-канале. Певица объяснила, что каждый концерт требует определенных затрат: на световое и звуковое оборудование, зарплаты сотрудников, рекламу и т. д. Так как выступления были сорваны, расходы делятся между двумя концертами.

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В Госдуме рассказали о «неприятных сюрпризах» для Верки Сердючки на фронте

Украинского певца Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, ждут самые неприятные сюрпризы на фронте, если его мобилизуют, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru.

Так он прокомментировал сообщения о том, что артисту на родине угрожают мобилизацией и почти не выпускают из страны.

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