Неизвестные устроили на вокзале в Брюсселе стрельбу из АК

Утром в среду, 5 февраля, вооруженные автоматами Калашникова мужчины открыли стрельбу на железнодорожном вокзале в Брюсселе напротив станции метро Clemenceau. Об этом сообщает RTBF Actus.

По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Полиция разыскивает нескольких подозреваемых, проводя обыски в туннелях метро между станциями Trône и Gare de l’Ouest. Как отмечает RTBF, из-за этого движение поездов оказалось парализовано на значительной части внутренней кольцевой линии.

На кадрах с камер наблюдения, опубликованных RTBF, запечатлены двое мужчин в балаклавах, вооруженные АК. Портал отмечает, что район вокзала имеет репутацию одного из основных пунктов распространения наркотиков. По версии полицейских, стрельба могла быть попыткой свести счеты или запугать наркоторговцев.

На данном этапе нет никаких признаков террористических мотивов у стрелявших. Несколько экспертов, с которыми связался RTBF, после просмотра кадров стрельбы пришли к выводу, что подозреваемые не имеют опыта обращения с оружием типа АК.

В прошлом году мужчина с автоматом Калашникова открыл стрельбу на одной из улиц в центре Брюсселя. В результате погибли два подданных Швеции и был ранен еще один. Преступник был ликвидирован при задержании.