Работники предприятий вышли на массовую акцию протеста в Брюсселе
Тысячи работников промышленных предприятий из стран ЕС вышли на акцию протеста в Брюсселе, требуя остановить деиндустриализацию Европы, обеспечить государственные инвестиции и энергию по доступным ценам. Об этом пишет РИА Новости.
Манифестацию в Европейском квартале Брюсселя проводит объединение industriAll, в которое входят профсоюзные организации химической, металлургической, текстильной промышленности, энергетики. В акции принимают участие рабочие из Италии, Польши, Испании, Франции, Чехии, других стран Европы.
«Из-за отсутствия стратегии и четкого плана для европейской промышленности, ошибочных решений компаний, отставания в инвестициях в производство, деиндустриализация в Европе уже не угроза, а реальность», - отмечается в заявлении профсоюзов.
По данным Европейской ассоциации стали (Eurofer), только эта отрасль за последние 15 лет потеряла почти 100 тысяч рабочих мест.
Участники акции призвали руководство ЕС и европейских стран обеспечить государственные инвестиции, стимулировать спрос на продукцию, увеличить государственные закупки, а также дать возможность промышленным предприятиям закупать энергию по доступным ценам.
Ранее крупнейший профсоюз Германии IG Metall призвал к «общенациональным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen». При этом фабрика фарфора Krzysztof в Польше, проработавшая почти 200 лет, обанкротилась из-за высоких цен на газ.