Работники предприятий вышли на массовую акцию протеста в Брюсселе

Тысячи работников промышленных предприятий из стран ЕС вышли на акцию протеста в Брюсселе, требуя остановить деиндустриализацию Европы, обеспечить государственные инвестиции и энергию по доступным ценам. Об этом пишет РИА Новости.

© EPA/TACC

Манифестацию в Европейском квартале Брюсселя проводит объединение industriAll, в которое входят профсоюзные организации химической, металлургической, текстильной промышленности, энергетики. В акции принимают участие рабочие из Италии, Польши, Испании, Франции, Чехии, других стран Европы.

« И з - з а о т с у т с т в и я с т р а т е г и и и ч е т к о г о п л а н а д л я е в р о п е й с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и , о ш и б о ч н ы х р е ш е н и й к о м п а н и й , о т с т а в а н и я в и н в е с т и ц и я х в п р о и з в о д с т в о , д е и н д у с т р и а л и з а ц и я в Е в р о п е у ж е н е у г р о з а , а р е а л ь н о с т ь » , - о т м е ч а е т с я в з а я в л е н и и п р о ф с о ю з о в .

По данным Европейской ассоциации стали (Eurofer), только эта отрасль за последние 15 лет потеряла почти 100 тысяч рабочих мест.

Участники акции призвали руководство ЕС и европейских стран обеспечить государственные инвестиции, стимулировать спрос на продукцию, увеличить государственные закупки, а также дать возможность промышленным предприятиям закупать энергию по доступным ценам.

Ранее крупнейший профсоюз Германии IG Metall призвал к «общенациональным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen». При этом фабрика фарфора Krzysztof в Польше, проработавшая почти 200 лет, обанкротилась из-за высоких цен на газ.