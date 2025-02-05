В Грузии создали комиссию по преступлениям Саакашвили
Парламент Грузии 5 февраля учредил комиссию для изучения системных преступлений бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает 1tv.ge.
По данным портала, речь идет о временной парламентской комиссии по расследованию деятельности правительства и политических деятелей в 2003-2012 годах. Первый этап работы комиссии продлится три месяца, за это время она подготовит политико-правовую оценку периода правления партии Саакашвили.
«Мы все хорошо помним, что это было одним из наших главных предвыборных обещаний, именно этого ждет большая часть населения», - заявил заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалиа.
В правящей партии заявили, что «оценка режима 2003-2012 годов имеет решающее значение для предотвращения угроз, с которыми сталкивается страна, и создания здоровой политической системы в Грузии». Комиссия вызовет и допросит должностных лиц правительства Саакашвили, а также любых других лиц, которые могут быть обвинены в преступлениях или иметь информацию об этих преступлениях. В частности, допрошены будут военачальники и солдаты, служившие в грузинской армии в 2008 году.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел (о злоупотреблении полномочиями, об организации нападения на бывшего депутата и другие), впервые за восемь лет. После задержания он находился в изоляторе.
Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку. Врачи заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике и другие заболевания. Саакашвили поместили в тюремную больницу, а позже перевели в тбилисскую частную клинику. Адвокат Шалва Хачапуридзе говорил, что всего у его клиента выявили более десятка заболеваний. За последние годы Саакашвили вынесли приговоры по двум делам, еще два дела рассматриваются.