В Грузии создали комиссию по преступлениям Саакашвили

Парламент Грузии 5 февраля учредил комиссию для изучения системных преступлений бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает 1tv.ge.

По данным портала, речь идет о временной парламентской комиссии по расследованию деятельности правительства и политических деятелей в 2003-2012 годах. Первый этап работы комиссии продлится три месяца, за это время она подготовит политико-правовую оценку периода правления партии Саакашвили.

« М ы в с е х о р о ш о п о м н и м , ч т о э т о б ы л о о д н и м и з н а ш и х г л а в н ы х п р е д в ы б о р н ы х о б е щ а н и й , и м е н н о э т о г о ж д е т б о л ь ш а я ч а с т ь н а с е л е н и я » , - з а я в и л з а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я ф р а к ц и и « Г р у з и н с к а я м е ч т а » И р а к л и й К и р ц х а л и а .

В правящей партии заявили, что «оценка режима 2003-2012 годов имеет решающее значение для предотвращения угроз, с которыми сталкивается страна, и создания здоровой политической системы в Грузии». Комиссия вызовет и допросит должностных лиц правительства Саакашвили, а также любых других лиц, которые могут быть обвинены в преступлениях или иметь информацию об этих преступлениях. В частности, допрошены будут военачальники и солдаты, служившие в грузинской армии в 2008 году.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел (о злоупотреблении полномочиями, об организации нападения на бывшего депутата и другие), впервые за восемь лет. После задержания он находился в изоляторе.

Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку. Врачи заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике и другие заболевания. Саакашвили поместили в тюремную больницу, а позже перевели в тбилисскую частную клинику. Адвокат Шалва Хачапуридзе говорил, что всего у его клиента выявили более десятка заболеваний. За последние годы Саакашвили вынесли приговоры по двум делам, еще два дела рассматриваются.