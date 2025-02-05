«Северный поток 2» могут использовать для прокачки водорода из Финляндии в ФРГ и прилегающие к Балтийскому морю страны. О найденном применении для взорванного газопровода сообщает немецкое издание Handelsblatt.

По данным издания, над проектом Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) работают компании из Дании, Швеции и Финляндии. Строительство нового трубопровода для импорта топлива в Германию является «чрезвычайно дорогостоящим», поэтому и обсуждается возможность использовать «Северный поток 2».

Как отмечают источники в правительстве, трубопровод могут использовать не только для импорта «зеленого» топлива — высказываются предположения о возможной транспортировке природного газа из России после заключения мира на Украине. Однако представитель министерства экономики ФРГ сообщила, что немецкое правительство «не ведет по этому поводу никаких переговоров, в том числе с Россией и в настоящее время вопрос об использовании труб не стоит».

Депутат Госдумы России Игорь Ананских допустил, что работа «Северных потоков» может быть возобновлена после заключения мирных соглашений и при соответствующей политической воле западных стран.

« И т е х н и ч е с к а я , и т е о р е т и ч е с к а я , и п р а к т и ч е с к а я в о з м о ж н о с т и д л я в о з о б н о в л е н и я р а б о т ы е с т ь . И з ч е т ы р е х в е т о к о д н а о с т а л а с ь в с о х р а н н о с т и . Д л я т о г о ч т о б ы п р о в е р и т ь и з а п у с т и т ь с и с т е м у , н у ж н о в с е г о н е с к о л ь к о н е д е л ь , — с к а з а л п о л и т и к . — Э т о м а к с и м а л ь н о д е ш е в ы й г а з д л я Е в р о п ы , в о с с т а н о в л е н и е р а б о т ы б ы л о б ы в ы г о д н о д л я в с е х с т о р о н » .

Что касается разрушенных веток, на их запуск потребуется чуть больше времени — трубы разъела коррозия. Однако при желании европейской стороны ее возможно восстановить. Тем временем компания Nord Stream 2 AG допустила продажу трубопровода в обозримом будущем ради закрытия долговых обязательств перед крупными инвесторами и кредиторами проекта.