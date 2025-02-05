Для «Северного потока 2» нашли новое применение

«Северный поток 2» могут использовать для прокачки водорода из Финляндии в ФРГ и прилегающие к Балтийскому морю страны. О найденном применении для взорванного газопровода сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Для «Северного потока 2» нашли новое применение
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По данным издания, над проектом Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) работают компании из Дании, Швеции и Финляндии. Строительство нового трубопровода для импорта топлива в Германию является «чрезвычайно дорогостоящим», поэтому и обсуждается возможность использовать «Северный поток 2».

Как отмечают источники в правительстве, трубопровод могут использовать не только для импорта «зеленого» топлива — высказываются предположения о возможной транспортировке природного газа из России после заключения мира на Украине. Однако представитель министерства экономики ФРГ сообщила, что немецкое правительство «не ведет по этому поводу никаких переговоров, в том числе с Россией и в настоящее время вопрос об использовании труб не стоит».

Депутат Госдумы России Игорь Ананских допустил, что работа «Северных потоков» может быть возобновлена после заключения мирных соглашений и при соответствующей политической воле западных стран.

«И техническая, и теоретическая, и практическая возможности для возобновления работы есть. Из четырех веток одна осталась в сохранности. Для того чтобы проверить и запустить систему, нужно всего несколько недель, сказал политик. Это максимально дешевый газ для Европы, восстановление работы было бы выгодно для всех сторон».

Что касается разрушенных веток, на их запуск потребуется чуть больше времени — трубы разъела коррозия. Однако при желании европейской стороны ее возможно восстановить. Тем временем компания Nord Stream 2 AG допустила продажу трубопровода в обозримом будущем ради закрытия долговых обязательств перед крупными инвесторами и кредиторами проекта.

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Игорь Ананских