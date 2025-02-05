План Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире

Предложение президента США Дональда Трампа превратить раздираемый войной сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока» встретило осуждение в среду утром в арабском мир, сообщило Politico.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что оно предупредило «бывшую и нынешнюю администрации США» о правах палестинского народа и подтвердило, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем, если будут нарушены определенные условия, пишет Politico.

« К о р о л е в с т в о С а у д о в с к а я А р а в и я т а к ж е п о д т в е р ж д а е т с в о е о д н о з н а ч н о е н е п р и я т и е л ю б ы х у щ е м л е н и й з а к о н н ы х п р а в п а л е с т и н с к о г о н а р о д а , б у д ь т о п о с р е д с т в о м п о л и т и к и и з р а и л ь с к и х п о с е л е н и й , а н н е к с и и з е м е л ь и л и п о п ы т о к в ы т е с н и т ь п а л е с т и н с к и й н а р о д с и х з е м е л ь » , – з а я в и л и в м и н и с т е р с т в е .

В МИД королевства подчеркнули, что их позиция «не подлежит обсуждению и компромиссам».

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал заявления Трампа «нелепыми» и «абсурдными».

« З а м е ч а н и я Т р а м п а о е г о ж е л а н и и к о н т р о л и р о в а т ь Г а з у н е л е п ы и а б с у р д н ы , и л ю б ы е п о д о б н ы е и д е и с п о с о б н ы п р и в е с т и к д е с т а б и л и з а ц и и р е г и о н а » , – з а я в и л З у х р и .

Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, такие как Иордания и Египет.

Также Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказался против предложения Трампа о переселении жителей сектора Газа, подчеркнув, что это решение неприемлемо не только для Турции, но и для других стран региона.

Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест.

Между тем палестинская национальная администрация, базирующаяся в Рамалле, неоднократно отвергала предложения движения ХАМАС о возвращении в сектор Газа.