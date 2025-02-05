План Трампа для Газы вызвал возмущение в арабском мире

Politico: План Трампа по сектору Газа вызвал негативную реакцию на Ближнем Востоке
Предложение президента США Дональда Трампа превратить раздираемый войной сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока» встретило осуждение в среду утром в арабском мир, сообщило Politico.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что оно предупредило «бывшую и нынешнюю администрации США» о правах палестинского народа и подтвердило, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем, если будут нарушены определенные условия, пишет Politico.
«Королевство Саудовская Аравия также подтверждает свое однозначное неприятие любых ущемлений законных прав палестинского народа, будь то посредством политики израильских поселений, аннексии земель или попыток вытеснить палестинский народ с их земель», – заявили в министерстве.
В МИД королевства подчеркнули, что их позиция «не подлежит обсуждению и компромиссам».
Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал заявления Трампа «нелепыми» и «абсурдными».
«Замечания Трампа о его желании контролировать Газу нелепы и абсурдны, и любые подобные идеи способны привести к дестабилизации региона», – заявил Зухри.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, такие как Иордания и Египет.
Также Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху упомянул сектор Газа как перспективное место для строительства гостиниц и назвал его «первоклассной недвижимостью».
Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказался против предложения Трампа о переселении жителей сектора Газа, подчеркнув, что это решение неприемлемо не только для Турции, но и для других стран региона.
Трамп также рассказал о рассмотрении вопроса долгосрочного владения сектором Газа для создания стабильности и тысяч рабочих мест.
Между тем палестинская национальная администрация, базирующаяся в Рамалле, неоднократно отвергала предложения движения ХАМАС о возвращении в сектор Газа.