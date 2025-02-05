Раскрыты истинные планы Трампа на сектор Газа
В ближайшей перспективе сектора Газа может не остаться, заявил военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что президент США Дональд Трамп, выйдя из Совета ООН по правам человека, подготавливает территорию Палестины к «беззаконию». По мнению эксперта, таким образом Америка вновь демонстрирует игнорирование международного права.
Не случайно Трамп буквально вчера вышел из Совета по правам человека, из организации, которая оказывала гуманитарную помощь палестинцам на территории сектора Газа и западного берега реки Иордан. То есть, он вышел из всех этих организаций, умыл руки, чтобы потом творить дальнейшее беззаконие. США не только поддержали кровавые деяния Израиля на территории сектора Газа, но в очередной раз показали, что международное право для них не указ. Такого государства, как сектор Газа, в ближайшей перспективе, скорее всего, не будет, и некому будет этому противостоять, — пояснил эксперт.
Леонков подчеркнул, что Трамп продолжает политику, направленную на ослабление палестинской территории, которую он начал еще будучи 45-м президентом США. По его мнению, Америка уже под искусственным предлогом спровоцировала эскалацию конфликта, что привело к гибели большого числа палестинцев. Также он добавил, что Трамп будет действовать по аналогии с косовским сценарием. США, по словам эксперта, могут использовать миротворцев для насильственного переселения палестинцев на другие территории.
Трамп проводит последовательную политику, которую наметил еще тогда. Это очищение земли от палестинцев. США спонсировали войну при Байдене под надуманным предлогом. Они эту войну подняли на новый виток эскалации, когда бункерными бомбами практически провели геноцид местного населения под предлогом того, что в домах могут прятаться боевики ХАМАС. Это привело к гуманитарной катастрофе, погибло большое количество палестинцев, свыше 15 тысяч детей, но ХАМАС, против которого они вели боевые действия, окончательно победить не удалось, — заявил Леонков.
Ранее востоковед Андрей Чупрыгин раскритиковал обещания Трампа навести порядок в секторе Газа. Он заявил, что это невозможно осуществить на практике и назвал лидера Штатов «мастером блефа».