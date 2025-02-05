В ближайшей перспективе сектора Газа может не остаться, заявил военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что президент США Дональд Трамп, выйдя из Совета ООН по правам человека, подготавливает территорию Палестины к «беззаконию». По мнению эксперта, таким образом Америка вновь демонстрирует игнорирование международного права.

Н е с л у ч а й н о Т р а м п б у к в а л ь н о в ч е р а в ы ш е л и з С о в е т а п о п р а в а м ч е л о в е к а , и з о р г а н и з а ц и и , к о т о р а я о к а з ы в а л а г у м а н и т а р н у ю п о м о щ ь п а л е с т и н ц а м н а т е р р и т о р и и с е к т о р а Г а з а и з а п а д н о г о б е р е г а р е к и И о р д а н . Т о е с т ь , о н в ы ш е л и з в с е х э т и х о р г а н и з а ц и й , у м ы л р у к и , ч т о б ы п о т о м т в о р и т ь д а л ь н е й ш е е б е з з а к о н и е . С Ш А н е т о л ь к о п о д д е р ж а л и к р о в а в ы е д е я н и я И з р а и л я н а т е р р и т о р и и с е к т о р а Г а з а , н о в о ч е р е д н о й р а з п о к а з а л и , ч т о м е ж д у н а р о д н о е п р а в о д л я н и х н е у к а з . Т а к о г о г о с у д а р с т в а , к а к с е к т о р Г а з а , в б л и ж а й ш е й п е р с п е к т и в е , с к о р е е в с е г о , н е б у д е т , и н е к о м у б у д е т э т о м у п р о т и в о с т о я т ь , — п о я с н и л э к с п е р т .

Леонков подчеркнул, что Трамп продолжает политику, направленную на ослабление палестинской территории, которую он начал еще будучи 45-м президентом США. По его мнению, Америка уже под искусственным предлогом спровоцировала эскалацию конфликта, что привело к гибели большого числа палестинцев. Также он добавил, что Трамп будет действовать по аналогии с косовским сценарием. США, по словам эксперта, могут использовать миротворцев для насильственного переселения палестинцев на другие территории.

Т р а м п п р о в о д и т п о с л е д о в а т е л ь н у ю п о л и т и к у , к о т о р у ю н а м е т и л е щ е т о г д а . Э т о о ч и щ е н и е з е м л и о т п а л е с т и н ц е в . С Ш А с п о н с и р о в а л и в о й н у п р и Б а й д е н е п о д н а д у м а н н ы м п р е д л о г о м . О н и э т у в о й н у п о д н я л и н а н о в ы й в и т о к э с к а л а ц и и , к о г д а б у н к е р н ы м и б о м б а м и п р а к т и ч е с к и п р о в е л и г е н о ц и д м е с т н о г о н а с е л е н и я п о д п р е д л о г о м т о г о , ч т о в д о м а х м о г у т п р я т а т ь с я б о е в и к и Х А М А С . Э т о п р и в е л о к г у м а н и т а р н о й к а т а с т р о ф е , п о г и б л о б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о п а л е с т и н ц е в , с в ы ш е 1 5 т ы с я ч д е т е й , н о Х А М А С , п р о т и в к о т о р о г о о н и в е л и б о е в ы е д е й с т в и я , о к о н ч а т е л ь н о п о б е д и т ь н е у д а л о с ь , — з а я в и л Л е о н к о в .

Ранее востоковед Андрей Чупрыгин раскритиковал обещания Трампа навести порядок в секторе Газа. Он заявил, что это невозможно осуществить на практике и назвал лидера Штатов «мастером блефа».