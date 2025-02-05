Трамп заявил о желании сделать Иран великим, но безъядерным
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран «великой и успешной» страной, но без ядерного оружия. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Накануне, 4 февраля, Трамп заявил о желании заключить сделку с Ираном «для улучшения двусторонних отношений», но добавил, что Тегеран не должен разрабатывать ядерное оружие. В то же время президент США сообщил, что дал своим советникам указание «уничтожить Иран» на случай, если он будет убит в результате иранской операции.
Одновременно с этим Трамп подписал указ, восстанавливающий политику «максимального давления» на Иран. Во время первого президентства Трампа эта политика предусматривала введение жестких санкций против Тегерана, в том числе в ответ на развитие иранской ядерной программы. На следующий день после подписания указа Трамп заявил, что сообщения о планах США и Израиля «разнести Иран вдребезги» сильно преувеличены.
«Я хочу, чтобы Иран был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерного оружия», - заявил президент США.
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Он добавил, что предпочел бы «верифицированное ядерное мирное соглашение», которое позволит Ирану «мирно расти и процветать». Трамп призвал начать работу над таким документом немедленно. По его словам, после заключение договора на Ближнем Востоке начнется «большое празднование».