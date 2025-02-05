В МИД Франции осудили идею контроля сектора Газа третьим государством

Основой будущего сектора Газа должно быть Палестинское государство, а не контроль территории третьей страной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в МИД Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что жителей сектора Газа можно расселить в различные страны, в том числе в Иорданию и Египет. Он добавил, что после Вашингтон возьмет территорию «под контроль» и будет ответственен за дальнейшие работы.

« Б у д у щ е е Г а з ы д о л ж н о р а с с м а т р и в а т ь с я н е с т о ч к и з р е н и я к о н т р о л я с о с т о р о н ы т р е т ь е г о г о с у д а р с т в а , а в р а м к а х б у д у щ е г о П а л е с т и н с к о г о г о с у д а р с т в а п о д э г и д о й п а л е с т и н с к о й а д м и н и с т р а ц и и » , — п р о к о м м е н т и р о в а л и з а я в л е н и е Т р а м п а в о ф р а н ц у з с к о м в е д о м с т в е .

В МИД также выступили против насильственного перемещения палестинского населения Газы. Франция будет и дальше выступать за реализацию решения о двух государствах. По мнению Парижа, только оно способно гарантировать длительный мир в регионе и безопасность как для израильтян, так и для палестинцев.