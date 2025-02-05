В МИД Франции осудили идею контроля сектора Газа третьим государством
Основой будущего сектора Газа должно быть Палестинское государство, а не контроль территории третьей страной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в МИД Франции.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что жителей сектора Газа можно расселить в различные страны, в том числе в Иорданию и Египет. Он добавил, что после Вашингтон возьмет территорию «под контроль» и будет ответственен за дальнейшие работы.
«Будущее Газы должно рассматриваться не с точки зрения контроля со стороны третьего государства, а в рамках будущего Палестинского государства под эгидой палестинской администрации», — прокомментировали заявление Трампа во французском ведомстве.
В МИД также выступили против насильственного перемещения палестинского населения Газы. Франция будет и дальше выступать за реализацию решения о двух государствах. По мнению Парижа, только оно способно гарантировать длительный мир в регионе и безопасность как для израильтян, так и для палестинцев.