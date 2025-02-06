В Канаде заявили о неизменности позиции по Газе

Правительство Канады не меняло свою позицию относительно конфликта в секторе Газа и по-прежнему выступает за признание Палестины. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.

" Д а в н я я п о з и ц и я Канады по вопросу Газы не изменилась. Мы выступаем за реализацию решения о создании двух государств, при котором израильтяне и палестинцы смогут жить в безопасности в пределах международно признанных границ", - написала министр в Х. Жоли добавила, что Оттава поддерживает право палестинцев на самоопределение.

Ранее власти Канады неоднократно заявляли, что конфликт в секторе Газа можно решить лишь на основе мирного сосуществования двух государств при признании Государства Палестина.

4 февраля президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона. Трамп также указал, что США готовы направить свои войска в Газу, если сочтут это необходимым.

Власти Палестины и представители многих других стран отвергли идею переселения жителей анклава. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, упомянутые предложения Трампа замечены Кремлем, однако Москва знакома с позицией Египта и Иордании, которые не приняли эту инициативу.