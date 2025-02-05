Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права

Министерство иностранных дел Афганистана, сформированное находящимся у власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), обвинило президента США Дональда Трампа в нарушении норм международного права. Так ведомство прокомментировало слова лидера Соединенных Штатов об установлении Вашингтоном контроля над сектором Газа и переселении проживающих в нем палестинцев в арабские страны.
"Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) считает недавние заявления президента США о переселении палестинцев [Газы] в другие страны вопиющим нарушением международного права. Газа является неотъемлемой частью палестинских территорий", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД талибов в соцсети X.
Как отмечается в тексте, такая риторика может лишь привести к дестабилизации обстановки в регионе. В этой связи талибы призвали "страны, обладающие влиянием на международной арене", занять "единую решительную позицию" и выступить против озвученных Трампом планов.
Трамп заявил на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Кроме того, он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы заплатить за это. Трамп также указал, что США готовы направить свои войска в Газу, если сочтут это необходимым.
Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои войска. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства.