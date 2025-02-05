Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права

Министерство иностранных дел Афганистана, сформированное находящимся у власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), обвинило президента США Дональда Трампа в нарушении норм международного права. Так ведомство прокомментировало слова лидера Соединенных Штатов об установлении Вашингтоном контроля над сектором Газа и переселении проживающих в нем палестинцев в арабские страны.

" И с л а м с к и й э м и р а т А ф г а н и с т а н ( и с п о л ь з у е м о е т а л и б а м и н а з в а н и е г о с у д а р с т в а - п р и м . Т А С С ) с ч и т а е т н е д а в н и е з а я в л е н и я п р е з и д е н т а С Ш А о п е р е с е л е н и и п а л е с т и н ц е в [ Г а з ы ] в д р у г и е с т р а н ы в о п и ю щ и м н а р у ш е н и е м м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а . Г а з а я в л я е т с я н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю п а л е с т и н с к и х т е р р и т о р и й " , - г о в о р и т с я в з а я в л е н и и , о п у б л и к о в а н н о м н а с т р а н и ц е М И Д т а л и б о в в с о ц с е т и X .

Как отмечается в тексте, такая риторика может лишь привести к дестабилизации обстановки в регионе. В этой связи талибы призвали "страны, обладающие влиянием на международной арене", занять "единую решительную позицию" и выступить против озвученных Трампом планов.

Трамп заявил на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Кроме того, он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы заплатить за это. Трамп также указал, что США готовы направить свои войска в Газу, если сочтут это необходимым.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои войска. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства.