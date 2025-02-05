В Турции высказались о сигнале Трампа Евросоюзу
США не будут платить цену за некомпетентность Европейского союза (ЕС) в вопросах оборонной политики.
Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, отвечая на вопросы агентства Anadolu.
«Новая точка зрения [президента США Дональда] Трампа состоит в том, что "минуту, но я не обязан таскать вас на спине, не обязан платить цену за вашу некомпетентность в вопросах обороны и политики". Трамп посылает серьезный сигнал», — отметил дипломат.
По словам Фидана, Турция давно заявляла об этом системной неисправности Евросоюза. Кроме того, министр подчеркнул, что сегодня ЕС действует «под зонтиком» США.
В Турции прокомментировали идею Трампа переселить палестинцев из сектора Газа
Ранее Хакан Фидан назвал неприемлемой идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Он подчеркнул, что израильско-палестинский конфликт начался именно по этой причине.