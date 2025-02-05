В Турции высказались о сигнале Трампа Евросоюзу

США не будут платить цену за некомпетентность Европейского союза (ЕС) в вопросах оборонной политики.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, отвечая на вопросы агентства Anadolu.

« Н о в а я т о ч к а з р е н и я [ п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а ] Т р а м п а с о с т о и т в т о м , ч т о " м и н у т у , н о я н е о б я з а н т а с к а т ь в а с н а с п и н е , н е о б я з а н п л а т и т ь ц е н у з а в а ш у н е к о м п е т е н т н о с т ь в в о п р о с а х о б о р о н ы и п о л и т и к и " . Т р а м п п о с ы л а е т с е р ь е з н ы й с и г н а л » , — о т м е т и л д и п л о м а т .

По словам Фидана, Турция давно заявляла об этом системной неисправности Евросоюза. Кроме того, министр подчеркнул, что сегодня ЕС действует «под зонтиком» США.

В Турции прокомментировали идею Трампа переселить палестинцев из сектора Газа

Ранее Хакан Фидан назвал неприемлемой идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Он подчеркнул, что израильско-палестинский конфликт начался именно по этой причине.