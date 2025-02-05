Указы Трампа сравнили со Священным Писанием

Члены конгресса США от Республиканской партии относятся к указам президента США Дональда Трампа как к Священному Писанию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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« В ы с о к о п о с т а в л е н н ы й р е с п у б л и к а н е ц с р а в н и л о т н о ш е н и е к о л л е г к у к а з а м п р е з и д е н т а с о С в я щ е н н ы м П и с а н и е м , п р и э т о м л ю б о е п р о т и в о р е ч и е с ч и т а е т с я н а р у ш е н и е м в е р ы » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и и з д а н и я .

Источник агентства отметил, что законодатели-республиканцы не хотят оспаривать решения Трампа «практически ни по какому вопросу».

До этого данные опроса Sienna College показали, что популярность Трампа в традиционно поддерживающем демократов штате Нью-Йорк достигла рекордных показателей.

Действующему президенту симпатизирует примерно 41% жителей Нью-Йорка. Последний раз чуть менее высокие показатели были зафиксированы в декабре 2016 года, тогда его поддерживали 39% респондентов.