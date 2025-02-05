Владимир Зеленский начал говорить о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, испугавшись заявлений из Вашингтона и необходимости выборов на Украине. Об этом заявил «Аргументам и фактам» бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

« З е л е н с к и й и с п у г а л с я п о с л е д н и х з а я в л е н и й , к о т о р ы е з в у ч а л и в С Ш А о т о м , ч т о н а У к р а и н е н а д о п р о в о д и т ь в ы б о р ы . В д а н н о м с л у ч а е э т о з в у ч а л о к а к п о д т в е р ж д е н и е т е з и с а В л а д и м и р а П у т и н а о т о м , ч т о З е л е н с к и й н е л е г и т и м н ы й » , - п о я с н и л о н .

По словам бывшего депутата Верховной рады Украины, на этом фоне Зеленскому пришлось смягчать свою риторику. Олег Царев также выразил уверенность, что стороны уже ищут вариант решения конфликта.

Киев ранее отказался от мирных переговоров, а в октябре 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России.

При этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский, официальный срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, заявил о том, что готов к переговорам с президентом России при условии, что народ Украины «посчитает это нужным». Он также назвал условием начала переговоров участие в них США и ЕС.