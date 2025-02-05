В Нидерландах гости отеля нашли в своем номере спящего тюленя

Гости прибрежного отела в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия нашли в номере спящего тюленя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд защиты животных региона.

В организации рассказали, что недавно им позвонили из ресторана Boulevard 17 с жалобой на дикое животное: тюлень забрался в один из пляжных домиков на берегу моря, которые сдаются туристам. Постояльцы заметили его через стеклянную дверь и не стали открывать номер.

« Э т о б ы л о с т р а н н о е з р е л и щ е : г о с т и , с т о я щ и е с н а р у ж и , в ы г л я д е л и н е м н о г о н е р в н ы м и , а п о л н о с т ь ю р а с с л а б л е н н ы й т ю л е н ь л е ж а л в н у т р и и д р е м а л » , — о т м е т и л и в ф о н д е .

Активисты обратились к Нидерландской команде по спасению морских животных. Эксперты отметили, что тюленей часто можно встретить в необычных местах: для отдыха они нередко забираются в постройки или ложатся посреди дороги. В конечном счете животное, которое начало сердиться из-за прерванного сна, перевезли в безопасное место.