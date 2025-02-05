В Нидерландах гости отеля нашли в своем номере спящего тюленя
Гости прибрежного отела в городе Флиссинген в нидерландской провинции Зеландия нашли в номере спящего тюленя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд защиты животных региона.
В организации рассказали, что недавно им позвонили из ресторана Boulevard 17 с жалобой на дикое животное: тюлень забрался в один из пляжных домиков на берегу моря, которые сдаются туристам. Постояльцы заметили его через стеклянную дверь и не стали открывать номер.
«Это было странное зрелище: гости, стоящие снаружи, выглядели немного нервными, а полностью расслабленный тюлень лежал внутри и дремал», — отметили в фонде.
Активисты обратились к Нидерландской команде по спасению морских животных. Эксперты отметили, что тюленей часто можно встретить в необычных местах: для отдыха они нередко забираются в постройки или ложатся посреди дороги. В конечном счете животное, которое начало сердиться из-за прерванного сна, перевезли в безопасное место.