В США обещали обещали представить кнуты и пряники Трампа для переговоров по Украине

Руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, кадровый дипломат США Людовик Худ заявил, что президент США Дональд Трамп вскоре определится с «кнутами и пряниками» и другими инструментами для ведения переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, сейчас все варианты действий по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему находятся на столе.

Daily Mail опубликовало неподтвержденный мирный план Трампа по Украине

« И п р е з и д е н т с о б и р а е т с я о п р е д е л и т ь , к а к и е п р я н и к и и к н у т ы , и н с т р у м е н т ы , с т и м у л ы , а т а к ж е т о ч к и д а в л е н и я п р и м е н и т ь , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь з а в е р ш е н и е э т о й в о й н ы , к о т о р о е о н х о т е л б ы у в и д е т ь к а к м о ж н о с к о р е е » , — о б е щ а л о н .

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно участвует в обсуждении.