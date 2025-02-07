В США обещали обещали представить кнуты и пряники Трампа для переговоров по Украине

Руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, кадровый дипломат США Людовик Худ заявил, что президент США Дональд Трамп вскоре определится с «кнутами и пряниками» и другими инструментами для ведения переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Его слова приводит ТАСС.
По словам дипломата, сейчас все варианты действий по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему находятся на столе.
Daily Mail опубликовало неподтвержденный мирный план Трампа по Украине
«И президент собирается определить, какие пряники и кнуты, инструменты, стимулы, а также точки давления применить, чтобы обеспечить завершение этой войны, которое он хотел бы увидеть как можно скорее», — обещал он.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно участвует в обсуждении.