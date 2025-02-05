Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что редкоземельные металлы и полезные ископаемые Украины нужны Вашингтону, чтобы возместить затраты, отправленные на поддержку Киева.

Об этом сообщает телеканал NBC.

« К а к в ч е р а з а я в и л п р е з и д е н т Т р а м п , С о е д и н е н н ы м Ш т а т а м н е о б х о д и м о в о з м е с т и т ь л ю б ы е д е н ь г и , к о т о р ы е о н и т р а т я т и л и т р а т и л и н а п о м о щ ь У к р а и н е . О б с у ж д е н и я в в ы х о д н ы е б ы л и с о с р е д о т о ч е н ы н а т о м , к а к л у ч ш е в с е г о о б е с п е ч и т ь э т о п о г а ш е н и е , и г р а ф и к е щ е н е у с т а н о в л е н » , — с к а з а л Х ь ю з .

До этого газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.

FT: на Украине допускают передачу США редкоземельных металлов

Отмечалось, что на Украине имеются месторождения более 20 важнейших редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп говорил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.