В Турции прокомментировали идею Трампа переселить палестинцев из сектора Газа

Глава МИД Турции Хасан Фидан назвал неприемлемой идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что жителей сектора Газа можно расселить в различные страны, в том числе в Иорданию и Египет. Сам анклав, по мнению американского лидера, является «площадкой под снос». При этом он подчеркивал, что Вашингтон не станет финансировать переселение, хотя Соединенные Штаты хотят после взять регион под контроль.

« Э т о н е п р и е м л е м о . В е д ь э т о с а м о я в л я л о с ь п р и ч и н о й к о н ф л и к т а . М ы в и д и м р е а к ц и ю р е г и о н а л ь н ы х с т р а н н а э т о з а я в л е н и е » , — з а я в и л Ф и д а н , к о м м е н т и р у я с л о в а Т р а м п а .

Глава МИД Турции подчеркнул, что такой исход событий не примет ни Анкара, ни другие страны региона. Турецкие власти против подобных инициатив, поскольку они пытаются исключить «народ Газы из уравнения».