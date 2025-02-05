В Турции прокомментировали идею Трампа переселить палестинцев из сектора Газа
Глава МИД Турции Хасан Фидан назвал неприемлемой идею президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что жителей сектора Газа можно расселить в различные страны, в том числе в Иорданию и Египет. Сам анклав, по мнению американского лидера, является «площадкой под снос». При этом он подчеркивал, что Вашингтон не станет финансировать переселение, хотя Соединенные Штаты хотят после взять регион под контроль.
«Это неприемлемо. Ведь это само являлось причиной конфликта. Мы видим реакцию региональных стран на это заявление», — заявил Фидан, комментируя слова Трампа.
Глава МИД Турции подчеркнул, что такой исход событий не примет ни Анкара, ни другие страны региона. Турецкие власти против подобных инициатив, поскольку они пытаются исключить «народ Газы из уравнения».