Старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал планы американского президента Дональда Трампа взять сектор Газа под контроль США, выразив сомнения в том, что они могут быть реализованы.

По итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы «забрать сектор Газа» и заняться расчисткой анклава. Глава Белого дома также выступил за то, чтобы переселить беженцев из Газы в соседние страны и снести анклав. По его мнению, сейчас Газа представляет собой «площадку под снос», которую можно превратить в «ближневосточную Ривьеру». Не исключил президент США и введение в случае необходимости в анклав американских войск.

Трамп говорит о переселении палестинцев из сектора Газа не в первый раз, он уже вбрасывал такую идею во время своей предвыборной кампании. Но сейчас все встрепенулись из-за его заявления, поскольку оно прозвучало во время визита Нетаньяху в США. Однако идея – это одно, а ее практическая реализация – это совсем другое. Тут возникают вопросы о том, кто, как и куда будет выселять людей. При этом определенное шевеление тут уже началось. Появилась информация о том, что король Иордании и президент Египта собираются прилететь в Вашингтон. Очевидно, что они собираются спросить Трампа о происходящем, ведь Египет и Иордания – это прямые кандидаты на прием переселенцев. Однако ни те, ни другие не хотят этого делать. Вместе с тем палестинцы, понятное дело, выступили с резким осуждением инициативы и заявили, что никуда не уедут из Газы. Поэтому мне представляется, что тут Трамп просто провоцирует Ближний Восток. Палестинская проблема существует уже очень давно, но она никак не решается. Она и не решится. Об этом скажет любой специалист, который не боится высунуть голову из окопа. Альтернативных решений нет, хотя все тоскливо ждут, когда кто-нибудь предложит рабочий вариант. Но прекращать конфликт необходимо. Вот Трамп и занялся провокационными заявлениями, которые в очередной раз взбудоражили Ближний Восток. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Решение палестинского вопроса находится в пределах компетенции политических элит Ближнего Востока, подчеркнул специалист.

« Н и к т о и з в н е н е р е ш и т э т у п р о б л е м у . О н а д о л ж н а б ы т ь р е ш е н а и з н у т р и . А в н у т р и п о к а н е в и д н о п о л и т и ч е с к о й в о л и . К р о м е т о г о , т а м н е т п р е д с т а в л е н и я о т о м , к а к м о ж н о р е ш и т ь п р о б л е м у п р а в и л ь н о . Н у а Т р а м п в х а р а к т е р н о м д л я н е г о с т и л е д е л а е т б и з н е с - п р е д л о ж е н и е , м о л , д а в а й т е , м ы в о з ь м е м с и т у а ц и ю в с в о и р у к и , п р е в р а т и м Г а з у в ц в е т у щ и й к у р о р т и в с е н а э т о м з а р а б о т а е м . У ч и т ы в а я е г о п о с л е д н и е и н и ц и а т и в ы , с в я з а н н ы е с Г р е н л а н д и е й , П а н а м с к и м к а н а л о м и т а к д а л е е , с е й ч а с в с е д у м а ю т , ч т о и з д е с ь Т р а м п м о ж е т п р и й т и и ч т о - т о « з а м у т и т ь » . М н о г и е г о т о в ы и д т и н а к о м п р о м и с с с Т р а м п о м , в о з м о ж н о , и з д е с ь к т о - н и б у д ь п о й д е т н а т а к о й к о м п р о м и с с . Е с л и э т о п р о и з о й д е т , т о Т р а м п о с т а н е т с я в и с т о р и и к а к ч е л о в е к , к о т о р ы й р а з р е ш и л н е р а з р е ш и м у ю п р о б л е м у . Н о у м е н я е с т ь б о л ь ш и е с о м н е н и я в т о м , ч т о в с е б у д е т и м е н н о т а к … Р е а л и з о в а т ь и н и ц и а т и в у п р е з и д е н т а С Ш А п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о . Э т о п р о с т о п о л и т и ч е с к о е з а я в л е н и е , н е б о л е е т о г о … С д в и н у т ь с и т у а ц и ю с м е р т в о й т о ч к и м о г у т л и ш ь г р у п п о в ы е у с и л и я п о л и т и ч е с к и х э л и т в е д у щ и х а р а б с к и х с т р а н , у к о т о р ы х е с т ь д е н ь г и , в л и я н и е и т а к д а л е е » , - з а к л ю ч и л э к с п е р т .

Официальный представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри ранее заявил, что высказывания Трампа по поводу контроля над сектором Газа являются смехотворными и абсурдными и могут дестабилизировать Ближний Восток.