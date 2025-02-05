Эксперт оценил новую инициативу Трампа по сектору Газа
Старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал планы американского президента Дональда Трампа взять сектор Газа под контроль США, выразив сомнения в том, что они могут быть реализованы.
По итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы «забрать сектор Газа» и заняться расчисткой анклава. Глава Белого дома также выступил за то, чтобы переселить беженцев из Газы в соседние страны и снести анклав. По его мнению, сейчас Газа представляет собой «площадку под снос», которую можно превратить в «ближневосточную Ривьеру». Не исключил президент США и введение в случае необходимости в анклав американских войск.
Трамп говорит о переселении палестинцев из сектора Газа не в первый раз, он уже вбрасывал такую идею во время своей предвыборной кампании. Но сейчас все встрепенулись из-за его заявления, поскольку оно прозвучало во время визита Нетаньяху в США. Однако идея – это одно, а ее практическая реализация – это совсем другое. Тут возникают вопросы о том, кто, как и куда будет выселять людей. При этом определенное шевеление тут уже началось. Появилась информация о том, что король Иордании и президент Египта собираются прилететь в Вашингтон. Очевидно, что они собираются спросить Трампа о происходящем, ведь Египет и Иордания – это прямые кандидаты на прием переселенцев. Однако ни те, ни другие не хотят этого делать. Вместе с тем палестинцы, понятное дело, выступили с резким осуждением инициативы и заявили, что никуда не уедут из Газы. Поэтому мне представляется, что тут Трамп просто провоцирует Ближний Восток. Палестинская проблема существует уже очень давно, но она никак не решается. Она и не решится. Об этом скажет любой специалист, который не боится высунуть голову из окопа. Альтернативных решений нет, хотя все тоскливо ждут, когда кто-нибудь предложит рабочий вариант. Но прекращать конфликт необходимо. Вот Трамп и занялся провокационными заявлениями, которые в очередной раз взбудоражили Ближний Восток.Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
Решение палестинского вопроса находится в пределах компетенции политических элит Ближнего Востока, подчеркнул специалист.
«Никто извне не решит эту проблему. Она должна быть решена изнутри. А внутри пока не видно политической воли. Кроме того, там нет представления о том, как можно решить проблему правильно. Ну а Трамп в характерном для него стиле делает бизнес-предложение, мол, давайте, мы возьмем ситуацию в свои руки, превратим Газу в цветущий курорт и все на этом заработаем. Учитывая его последние инициативы, связанные с Гренландией, Панамским каналом и так далее, сейчас все думают, что и здесь Трамп может прийти и что-то «замутить». Многие готовы идти на компромисс с Трампом, возможно, и здесь кто-нибудь пойдет на такой компромисс. Если это произойдет, то Трамп останется в истории как человек, который разрешил неразрешимую проблему. Но у меня есть большие сомнения в том, что все будет именно так… Реализовать инициативу президента США практически невозможно. Это просто политическое заявление, не более того… Сдвинуть ситуацию с мертвой точки могут лишь групповые усилия политических элит ведущих арабских стран, у которых есть деньги, влияние и так далее», - заключил эксперт.
Официальный представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри ранее заявил, что высказывания Трампа по поводу контроля над сектором Газа являются смехотворными и абсурдными и могут дестабилизировать Ближний Восток.