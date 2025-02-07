Подоляк проговорился о тайном желании Киева

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Российской Федерацией. По его мнению, Киеву в таком случае было бы "намного лучше".
"Ну предположить мы можем все что угодно с вами, но есть рациональные вещи. <...> Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это ну слишком сложно", - сказал он в эфире YouTube-канала агентства РБК-Украина.
Таким образом Подоляк ответил на вопрос ведущего, можно ли допустить вариант, при котором президент США Дональд Трамп "пойдет на ввод каких-то сил на Украину для того, чтобы вернуть те самые недра, о которых сейчас говорится".
16 октября 2024 года Владимир Зеленский представил в Верховной раде Украины "план победы", состоящий из пяти пунктов.
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Четвертый пункт, посвященный экономике, предполагает "совместную защиту имеющихся на Украине критических ресурсов", в частности урана, титана, лития и графита. Этот пункт плана, как он заявил, имеет "тайное приложение, которое передается только определенным партнерам" Киева. В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий, поскольку оказывают большую поддержку украинской стороне. Глава вашингтонской администрации ответил утвердительно на вопрос о том, хочет ли он таких поставок с Украины.