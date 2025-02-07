Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Российской Федерацией. По его мнению, Киеву в таком случае было бы "намного лучше".

" Н у п р е д п о л о ж и т ь м ы м о ж е м в с е ч т о у г о д н о с в а м и , н о е с т ь р а ц и о н а л ь н ы е в е щ и . < . . . > Н е о б я з а т е л ь н о д о в о д и т ь д о п р я м о г о б о е с т о л к н о в е н и я А м е р и к и и Р о с с и и , н у н а м б ы б е з у с л о в н о б ы л о б ы н а м н о г о л у ч ш е , п о т о м у ч т о э т о в с е - т а к и и н о г о у р о в н я в о й н а , н о п о н и м а е м , ч т о э т о н у с л и ш к о м с л о ж н о " , - с к а з а л о н в э ф и р е Y o u T u b e - к а н а л а а г е н т с т в а Р Б К - У к р а и н а .

Таким образом Подоляк ответил на вопрос ведущего, можно ли допустить вариант, при котором президент США Дональд Трамп "пойдет на ввод каких-то сил на Украину для того, чтобы вернуть те самые недра, о которых сейчас говорится".

16 октября 2024 года Владимир Зеленский представил в Верховной раде Украины "план победы", состоящий из пяти пунктов.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Четвертый пункт, посвященный экономике, предполагает "совместную защиту имеющихся на Украине критических ресурсов", в частности урана, титана, лития и графита. Этот пункт плана, как он заявил, имеет "тайное приложение, которое передается только определенным партнерам" Киева. В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий, поскольку оказывают большую поддержку украинской стороне. Глава вашингтонской администрации ответил утвердительно на вопрос о том, хочет ли он таких поставок с Украины.