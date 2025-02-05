27-летняя TikTok-блогер скончалась после липосакции

Знаменитая в TikTok блогер Денисс Рейес скончалась от остановки сердца после липосакции, сделанной в Мексике. Об этом сообщает The Mirror.

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Операция прошла 26 января. Вскоре после процедуры девушка почувствовала себя плохо. Ее отвезли в реанимацию другой больницы, поскольку в клинике, где находилась инфлюенсер, не было отделения интенсивной терапии. Однако и там помочь Рейес не смогли.

По мнению семьи скончавшейся, проводивший операцию врач был некомпетентен и не имел лицензии на осуществление подобных процедур. Согласно заключению, причиной остановки сердца стала реакция организма блогера на внутривенные инъекции. Родственники наняли юриста для решения вопросов с клиникой и подачи заявления на медика в суд.

27-летняя Рейес была известна как мать-одиночка и снимала в соцсети контент о своей жизни. У нее остался восьмилетний сын.