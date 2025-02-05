Китай сделал серьезное представление США из-за высказываний, очерняющих китайско-панамское сотрудничество.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

" Н е д а в н о С Ш А с д е л а л и р я д б е з о т в е т с т в е н н ы х з а м е ч а н и й п о в о п р о с у П а н а м с к о г о к а н а л а , в к о т о р ы х н а м е р е н н о л о ж н о и с т о л к о в а л и и д а ж е о ч е р н и л и с о о т в е т с т в у ю щ е е д в у х с т о р о н н е е с о т р у д н и ч е с т в о . К и т а й р е ш и т е л ь н о в ы с т у п а е т п р о т и в т а к и х д е й с т в и й и у ж е н а п р а в и л С Ш А с е р ь е з н о е п р е д с т а в л е н и е " , - с к а з а л о н .

Дипломат также выразил надежду, что "заинтересованные стороны не поддадутся влиянию внешних факторов и примут правильные решения, исходя из общей ситуации в двухсторонних отношениях и долгосрочных интересов двух народов".

СМИ рассказали о возможном ответе Китая на давление Трампа на Панаму

Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. Ранее он подчеркивал, что передача контроля над ним в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам. Позже после встречи президента Панамы Хосе Рауля Мулино с госсекретарем США Марко Рубио стало известно о решении панамских властей не продлевать участие в китайской инициативе "Один пояс - один путь", соглашение о присоединении Панамы к которой было подписано в 2017 году.