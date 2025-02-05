КНР сделала представление США из-за высказываний о Панаме
Китай сделал серьезное представление США из-за высказываний, очерняющих китайско-панамское сотрудничество.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Недавно США сделали ряд безответственных замечаний по вопросу Панамского канала, в которых намеренно ложно истолковали и даже очернили соответствующее двухстороннее сотрудничество. Китай решительно выступает против таких действий и уже направил США серьезное представление", - сказал он.
Дипломат также выразил надежду, что "заинтересованные стороны не поддадутся влиянию внешних факторов и примут правильные решения, исходя из общей ситуации в двухсторонних отношениях и долгосрочных интересов двух народов".
СМИ рассказали о возможном ответе Китая на давление Трампа на Панаму
Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. Ранее он подчеркивал, что передача контроля над ним в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам. Позже после встречи президента Панамы Хосе Рауля Мулино с госсекретарем США Марко Рубио стало известно о решении панамских властей не продлевать участие в китайской инициативе "Один пояс - один путь", соглашение о присоединении Панамы к которой было подписано в 2017 году.