План Трампа по контролю над Газой сравнили с «этнической чисткой»

После притязаний на Гренландию, Канаду и Панамский канал президент США Дональд Трамп выступил с напоминающей об этнических чистках идеей оккупации и реконструкции сектора Газа американцами, пишет The Washington Post. Улыбающийся премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в этот момент стоявший рядом с Трампом, похвалил президента за его «готовность мыслить нестандартно».

Во время переговоров с Нетаньяху в Белом доме Трамп заявил, что США планируют взять под контроль опустошенный войной сектор Газа и создать там «Ближневосточную Ривьеру» после переселения палестинцев в другие места. Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос» и заявил, что палестинцы «с удовольствием покинули бы ее», но сейчас у них нет альтернатив.

Такими альтернативами, по его мнению, могут стать Египет и Иордания. Трамп заявил, что США будут «владеть» Газой, отвечать за «демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия» и очистку земель Газы от разрушенных зданий. Трамп утверждает, что все, с кем он общался, «в восторге от идеи, что этот участок земли будет принадлежать Соединенным Штатам». Также он отметил, что американские войска будут размещены в секторе Газа, «если это будет необходимо».

Как отмечает The Washington Post, Трамп ясно дал понять, что два миллиона палестинцев должны освободить территорию Газы. Газета подчеркнула, что задумка Трампа по контролю над Газой стала бы «дорогостоящим, смертоносным и политически взрывоопасным» предприятием. Аналитики подсчитали, что восстановление Газы займет десятилетия и обойдется в десятки миллиардов долларов.

Почти вся гражданская инфраструктура Газы уничтожена, а многих из ее кварталов больше не существует. Чиновники ООН подсчитали, что перед началом любых восстановительных работ необходимо будет расчистить около 50 миллионов тонн обломков и мусора.

По версии газеты, американская оккупация Газы помогла бы Израилю закрепить стратегическое поражение движения ХАМАС. Это способствовало бы проекту Нетаньяху по «перекройке карты» региона. Израиль уже значительно ослабил проиранское движение «Хезболла» в Ливане и стал свидетелем падения Башара Асада в Сирии.

В то же время арабские правительства связывают финансирование реконструкции Газы с возрождением политического процесса, который приведет к созданию единого Палестинского государства. За пределами Израиля и Вашингтона «нелепые притязания» Трампа на Газу, скорее всего, будут встречены решительным неприятием, подчеркивает WP. В Иране уже раскритиковали планы Трампа по «этнической чистке» и «колониальному уничтожению» Газы.