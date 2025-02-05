Китай оценил идею Трампа переселить жителей сектора Газа

Пекин выступает против принудительного переселения жителей сектора Газа. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у палестинцев «нет другого выбора», кроме как покинуть Газу из-за разрушений в ходе военных действий и переселиться. Он также заявил о намерении взять этот регион под свой контроль, «сравнять с землей» и «сделать из него новую Ривьеру». А министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин «против принудительного переселения жителей Газы».

« К и т а й в с е г д а с ч и т а л , ч т о п р и н ц и п « П а л е с т и н о й у п р а в л я ю т п а л е с т и н ц ы » я в л я е т с я о с н о в н ы м п р и н ц и п о м п о с л е в о е н н о г о у п р а в л е н и я в Г а з е » , - п о я с н и л д и п л о м а т .

Он также призвал все заинтересованные стороны использовать режим прекращения огня для возвращения этого вопроса на путь политического урегулирования на основе плана «Два государства для двух народов».

Ранее в движении ХАМАС отвергли предложение о контроле США над сектором Газа, назвав его «вопиющей попыткой ликвидировать палестинское дело». Официальный представитель движения Сами Абу Зухри подчеркнул, что высказывания президента США Дональда Трампа являются «смехотворными и абсурдными» и могут дестабилизировать Ближний Восток.