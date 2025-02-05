Парламент Грузии прекратил полномочия оппозиционных депутатов. Об этом заявил спикер Шалва Папуашвили.

Он уточнил, что речь идёт о 49 оппозиционных депутатах, не признающих итоги парламентских выборов, прошедших в стране в октябре 2024 года.

« Д е п у т а т с к и е п о л н о м о ч и я 4 9 д е п у т а т о в о т о п п о з и ц и и п р е к р а щ е н ы » , - с к а з а л П а п у а ш в и л и , у к а з а в , ч т о р е ш е н и е б ы л о п р и н я т о п о в р е з у л ь т а т е г о л о с о в а н и я .

Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что в Батуми было совершено нападение на лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра Георгия Гахария, сообщает RT.