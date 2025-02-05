Трамп хочет быть «главным» в отношениях с Россией

Политический обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе заявил, что США во главе с Дональдом Трампом не предложат России равноправного партнерства. По мнению автора статьи, Вашингтон пойдет на некоторые уступки, но захочет остаться «главным».

По словам Дризе, первое турне нового госсекретаря США Марко Рубио по странам Латинской Америки показало, какой будет американская политика в ближайшие годы. После переговоров Рубио в Сальвадоре президент страны Найиб Букеле сам предложил размещать в местных тюрьмах американских преступников, включая граждан США.

Кроме того, власти Сальвадора пообещали принимать депортированных из США мигрантов независимо от их гражданства. Дризе отметил, что США, вероятно, щедро заплатят за такие услуги.

« П о д х о д ы Т р а м п а с т а н о в я т с я б о л е е и л и м е н е е п о н я т н ы м и : м ы о т н ы н е н е с п а с а е м м и р , м ы и с х о д и м и з р е а л и й . М ы - в е л и к а я А м е р и к а , г о т о в ы т е м , к т о р а н г о м н и ж е , п л а т и т ь з а с в о ю х о р о ш у ю ж и з н ь . А е с л и н е т , м о ж е м и с и л у п р и м е н и т ь , и д а ж е н е о б я з а т е л ь н о в о е н н у ю . П р о с т о с д е л а е м т а к , ч т о у в а с б у д е т е щ е х у ж е » , - о б ъ я с н и л Д р и з е .

По его мнению, к России Трамп будет применять такой же подход, просто «с учетом размеров и влиятельности». Новый президент США пообещает учесть российские интересы, но при условии «глобального лидерства» Америки.

« В п о л н е в о з м о ж н о , ч т о э т о б у д у т х о р о ш и е у с л о в и я , н о н е б у д е т р а в н о п р а в н о г о п а р т н е р с т в а » , - з а к л ю ч и л а в т о р с т а т ь и .

В конце января Трамп заявил, что может ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время. Он пригрозил установить высокие пошлины на всё, что Россия продает США и другим странам. В то же время Трамп подчеркнул, что «любит россиян», и упомянул о своих хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.