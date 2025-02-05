В МИД Турции раскрыли ожидаемые сроки переговоров по Украине

Анкара ожидает конкретизацию мирных инициатив по Украине до июня и ожидает в ближайшие время ее анонс до начала переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

« М ы с л ы ш и м р я д и н и ц и а т и в п р е з и д е н т а С Ш А Т р а м п а п о э т о м у п о в о д у [ м и р н о м у у р е г у л и р о в а н и ю н а У к р а и н е ] . Н о д о в с т р е ч и л и д е р о в Р о с с и и и С Ш А н е о б х о д и м а з а к у л и с н а я р а б о т а , п о д г о т о в к а к н е й . Б е з э т о й п о д г о т о в к и в с т р е ч а л и д е р о в н е б у д е т и м е т ь с м ы с л а » , — п р и в о д и т а г е н т с т в о з а я в л е н и е .

Польша захотела быть участницей переговоров по Украине

Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что турецкая сторона ожидает мирных предложений со стороны Соединенных Штатов. Однако для этого, нужен «серьезный консенсус сторон».