В МИД Турции раскрыли ожидаемые сроки переговоров по Украине
Анкара ожидает конкретизацию мирных инициатив по Украине до июня и ожидает в ближайшие время ее анонс до начала переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
«Мы слышим ряд инициатив президента США Трампа по этому поводу [мирному урегулированию на Украине]. Но до встречи лидеров России и США необходима закулисная работа, подготовка к ней. Без этой подготовки встреча лидеров не будет иметь смысла», — приводит агентство заявление.
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Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что турецкая сторона ожидает мирных предложений со стороны Соединенных Штатов. Однако для этого, нужен «серьезный консенсус сторон».