Нетаньяху подарил Трампу позолоченный пейджер

Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу позолоченный пейджер в память об операции по подрыву взрывных устройств у «Хезболлы». Об этом сообщает газета Israel Hayom.

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« В и з и т п р е м ь е р - м и н и с т р а в Б е л ы й д о м , к о т о р ы й с о с т о я л с я в о в т о р н и к в е ч е р о м , д л и л с я п я т ь ч а с о в , н а ч а в ш и с ь с т о г о , ч т о п р е з и д е н т Т р а м п л и ч н о п р и в е т с т в о в а л Н е т а н ь я х у у в х о д а в Б е л ы й д о м . Д в а л и д е р а п р о с л е д о в а л и в к о м н а т у Р у з в е л ь т а , г д е п р е м ь е р - м и н и с т р р а с п и с а л с я в г о с т е в о й к н и г е в п р и с у т с т в и и о б е и х д е л е г а ц и й . Н е т а н ь я х у в р у ч и л п р е з и д е н т у Т р а м п у в к а ч е с т в е п о д а р к о в п о з о л о ч е н н ы й и с т а н д а р т н ы й п е й д ж е р » , — о т м е ч а е т с я в м а т е р и а л е и з д а н и я .

Дополнительно уточняется, что американский лидер высоко оценил этот подарок. Он подчеркнул, что израильские спецслужбы провели «грандиозную операцию». После два политика провели переговоры в расширенном составе и один на один.

Ранее Нетаньяху заявил, что Трамп — величайший друг Израиля из всех, кто был в Белом доме. По его словам, израильский народ с огромным уважением относится к 47-му президенту Соединенных Штатов.