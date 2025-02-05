Обзор иноСМИ: вскрытие «секретной» комнаты USAID и приказ Трампа «уничтожить» Иран

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В США освободили арестованных мигрантов из-за нехватки тюрем

Иммиграционная полиция США (ICE) освободила часть мигрантов, арестованных в стране после прихода к власти Дональда Трампа, так как принадлежащие службе изоляторы оказались заполнены на 109 процентов. Как сообщает CBS News, в некоторых случаях освобождались десятки человек в день. После инаугурации Трампа ICE увеличила число арестов мигрантов по всей стране, в некоторые дни регистрируя до тысячи арестов. Мигранты часто находятся под стражей в течение нескольких недель или месяцев - прежде чем агентство завершит все необходимые для их депортации процедуры.

К утру 4 февраля в изоляторах Иммиграционной полиции США содержались около 42 тысяч мигрантов. При этом сеть иммиграционных тюрем страны рассчитана на 38 521 койко-место. Более половины людей, содержащихся под стражей ICE, были арестованы у границы с Мексикой. В понедельник, 3 февраля, ICE освободила из-под стражи около 160 мигрантов. Как отмечает CBS News, администрация Трампа сталкивается с теми же оперативными и юридическими проблемами в области иммиграционного контроля, которые терзали предыдущих президентов-демократов и республиканцев. По данным телеканала, ICE обязывает освобожденных мигрантов носить электронные браслеты, чтобы отслеживать их перемещения. Также ICE просит Конгресс увеличить финансирование и тщательно изучает материалы дел, чтобы быстро выслать мигрантов.

Маска потребовали депортировать из США

Вечером 4 февраля толпа протестующих собралась у здания Министерства финансов США, чтобы выразить свою обеспокоенность «несанкционированным вторжением» миллиардера и сотрудника администрации Трампа Илона Маска в финансовые системы, содержащие конфиденциальные данные миллионов американцев. Протест, прошедший под лозунгом «Никто не избирал Илона», был организован несколькими левыми общественными движениями, сообщает CNN.

К демонстрантам присоединились некоторые члены Конгресса США, после чего толпа начала скандировать «Депортируйте Маска». Законодатели выразили обеспокоенность по поводу отсутствия контроля за деятельностью Маска и заверили общественность, что предпринимают усилия для решения этой проблемы. Маск - гражданин ЮАР, Канады и США. Он родился в Претории, а среди его предков есть швейцарские немцы, перебравшиеся в Нью-Йорк во время Войны за независимость США. В 2024 году Маск стал союзником Трампа, а в 2025-м, после победы Трампа на выборах, получил статус специального госслужащего.

Помощники Маска вскрыли «секретную» комнату USAID

В прошлую субботу, когда штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID) почти опустела после распоряжений Дональда Трампа, небольшая группа помощников Илона Маска прибыла в здание агентства в Вашингтоне и потребовала доступа в офисные помещения, в том числе в защищенную комнату, предназначенную для хранения секретных и конфиденциальных документов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре осведомлённых источника.

Команда из Департамента эффективности государственного управления, возглавляемого Маском, состояла из четырех человек моложе 30 лет «с опытом работы в сфере технологий». Они несколько дней пытались получить информацию от USAID, и по словам источников Bloomberg, не принимали ответа «нет». Молодые люди попробовали прорваться в «секретную» комнату, но охрана USAID их остановила. Тогда один из мужчин позвонил Маску и тот пригрозил, что пригласит маршалов, если команде не дадут пройти. В результате помощники Маска смогли попасть в помещение и начали изучить секретные документы.

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал своим советникам указание «уничтожить Иран» на случай, если он будет убит в результате иранской операции. Об этом сообщает ABC News.

Накануне, 4 февраля, Трамп подписал указ, восстанавливающий политику «максимального давления» на Иран. Во время первого президентства Трампа эта политика предусматривала введение жестких санкций против Тегерана, в том числе в ответ на развитие иранской ядерной программы. Подписывая этот указ, Трамп заявил журналистам, что дал помощникам инструкции на случай своего убийства Ираном. Он пообещал, что от Ирана «ничего не останется», если такой сценарий реализуется.

В ХАМАС посмеялись над обещанием Трампа захватить Газу

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что слова президента США Дональда Трампа о захвате сектора Газа «смехотворны» и «абсурдны». Об этом сообщает Reuters. Ранее Трамп заявил, что США планируют взять под контроль опустошенный войной сектор Газа и создать там «Ближневосточную Ривьеру» после переселения палестинцев в другие места.

Как отмечает Reuters, этот шокирующий шаг быстро вызвал осуждение со стороны «регионального тяжеловеса» - Саудовской Аравии, которая, как надеется Трамп, установит официальные отношения с Израилем. Установление связей с Саудовской Аравией стало бы «большим призом» для Израиля, поскольку королевство имеет огромное влияние на Ближнем Востоке, в более широком мусульманском мире. Также против идей Трампа резко выступили в ХАМАС. Абу Зухри предупредил, что «абсурдные» замечания Трампа способны «воспламенить регион». Большая часть международного сообщества рассчитывает, что Газа станет частью будущего Палестинского государства, включающего Западный берег реки Иордан, подчеркивает Reuters.