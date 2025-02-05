Украина может стать хорошим местом для развития проектов недвижимости.

Об этом, как пишет американская газета The Wall Street Journal, заявил президент США Дональд Трамп украинскому лидеру Владимиру Зеленскому осенью 2024 года.

« Э т о й о с е н ь ю ( 2 0 2 4 г о д а . — п р и м . р е д . ) о н т а к ж е с к а з а л п р е з и д е н т у У к р а и н ы В л а д и м и р у З е л е н с к о м у , ч т о У к р а и н а б ы л а б ы х о р о ш и м м е с т о м д л я р а з в и т и я н е д в и ж и м о с т и , о с о б е н н о у п о м я н у в г о р о д О д е с с у » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и и з д а н и я .

Как отмечает WSJ, Трамп часто говорит о внешней политике «в терминах недвижимости».

Украина заявила о готовности обсудить с Трампом проведение выборов

До этого сообщалось, что Трамп летом прошлого года заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что сектор Газа является «первоклассной недвижимостью».

В свою очередь сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ заявляла, что для обеспечения устойчивого мира на Украине нужно признание сторонами исторических реалий, связанных с территориями, которые на самом деле Киеву не принадлежали.