Членство Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) является гарантией ненападения Киева на Россию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, запись которого доступна на YouTube.

« Д а ж е д л я Р о с с и и ч л е н с т в о У к р а и н ы в Н А Т О я в л я е т с я г а р а н т и е й т о г о , ч т о м ы н е б у д е м с т р е м и т ь с я о т о м с т и т ь в о е н н ы м п у т е м » , — в ы с к а з а л с я п о л и т и к .

Солдаты ВСУ обратились с призывом к НАТО

Зеленский назвал вступление Киева в альянс якобы выгодным и стабильным решением для всех, включая Россию. При этом он заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. По словам политика, украинские власти хотели вступить в НАТО исключительно ради безопасности страны.