Зеленский ответил на вопрос о возможности Минска-3

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что третьих Минских соглашений не будет, поскольку они не являются гарантиями безопасности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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« " М и н с к а - 3 " н е б у д е т . Э т о н е г а р а н т и я б е з о п а с н о с т и . Украине нужны реальные гарантии», — написал украинский лидер.

По его словам, дать реальные гарантии того, что конфликт между Украиной и Россией не повторится, может только НАТО.

Ранее Зеленский переложил на США ответственность за дальнейшую потерю территорий в ходе конфликта с Россией заявив, что Украина никогда не получала сотни миллиардов долларов. Он также указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получали в рамках пакета военной помощи фактически устаревшее вооружение.