Зеленский ответил на вопрос о возможности Минска-3
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что третьих Минских соглашений не будет, поскольку они не являются гарантиями безопасности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«"Минска-3" не будет. Это не гарантия безопасности. Украине нужны реальные гарантии», — написал украинский лидер.
По его словам, дать реальные гарантии того, что конфликт между Украиной и Россией не повторится, может только НАТО.
Ранее Зеленский переложил на США ответственность за дальнейшую потерю территорий в ходе конфликта с Россией заявив, что Украина никогда не получала сотни миллиардов долларов. Он также указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получали в рамках пакета военной помощи фактически устаревшее вооружение.