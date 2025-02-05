Зеленского обвинили в планах «продать всё» на Украине
Ирландский публицист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского, заявившего о готовности Украины добывать ископаемые с зарубежными партнерами. Об этом Боуз написал в соцсети X.
В начале февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы и «другие вещи». Зеленский после этого заявил, что Киев открыт к тому, чтобы разработка полезных ископаемых велась зарубежными партнерами, помогающими Украине «защищать землю».
«Все продаётся на Украине диктатора Зеленского», - так это заявление прокомментировал Боуз.
Осенью 2024 года Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План предполагает быстрое приглашение Украины в НАТО, продолжение атак по территории России, размещение на Украине «неядерных средств сдерживания», усиление санкций, инвестиции в украинские металлы, а также использование ВСУ для усиления обороны НАТО.
FT: на Украине допускают передачу США редкоземельных металлов
В плане подчеркивалось, что на Украине сосредоточены природные ресурсы и критически важные металлы на триллионы долларов. Речь идет об уране, титане, литии, графите. Зеленский заявил, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала». Этот пункт содержит тайное приложение, с которым могли ознакомиться только «определенные партнеры».
Источники газеты Financial Times рассказали, что Трампа заинтересовали два предложения из плана Зеленского - о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.