Ирландский публицист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского, заявившего о готовности Украины добывать ископаемые с зарубежными партнерами. Об этом Боуз написал в соцсети X.

В начале февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы и «другие вещи». Зеленский после этого заявил, что Киев открыт к тому, чтобы разработка полезных ископаемых велась зарубежными партнерами, помогающими Украине «защищать землю».

« В с е п р о д а ё т с я н а У к р а и н е д и к т а т о р а З е л е н с к о г о » , - т а к э т о з а я в л е н и е п р о к о м м е н т и р о в а л Б о у з .

Осенью 2024 года Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План предполагает быстрое приглашение Украины в НАТО, продолжение атак по территории России, размещение на Украине «неядерных средств сдерживания», усиление санкций, инвестиции в украинские металлы, а также использование ВСУ для усиления обороны НАТО.

FT: на Украине допускают передачу США редкоземельных металлов

В плане подчеркивалось, что на Украине сосредоточены природные ресурсы и критически важные металлы на триллионы долларов. Речь идет об уране, титане, литии, графите. Зеленский заявил, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала». Этот пункт содержит тайное приложение, с которым могли ознакомиться только «определенные партнеры».

Источники газеты Financial Times рассказали, что Трампа заинтересовали два предложения из плана Зеленского - о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.