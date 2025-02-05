Пашинян заявил об увеличении суверенитета Армении

Армения становится все более независимой и суверенной страной. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

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« Ч е с т н о м о г у с к а з а т ь , ч т о , н е с м о т р я н а в с е в ы з о в ы , н а м у д а л о с ь п о в ы с и т ь у р о в е н ь н а ш е й н е з а в и с и м о с т и и с у в е р е н и т е т а , и я о б ы ч н о г о в о р ю , ч т о А р м е н и я с т а н о в и т с я в с е б о л е е н е з а в и с и м о й с т р а н о й » , — з а я в и л а р м я н с к и й п р е м ь е р .

По его словам, Ереван активно работает во внешней сфере, реализуя политику балансирования и сбалансированности, а увеличивающийся суверенитет открывает для Армении новые возможности и новые вызовы.

Ранее Пашинян заявил, что поражение во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года дало стране возможность иметь независимость и суверенитет. По его словам, на Южном Кавказе сложилось много негатива в отношении Армении в силу определенных обстоятельств, а республика поступает правильно, справляясь с ним без эмоций и максимально эффективными способами.