В ХАМАС отвергли предложение Трампа о контроле над сектором Газа
Высказывания президента США Дональда Трампа по поводу контроля над сектором Газа являются смехотворными и абсурдными и могут дестабилизировать Ближний Восток. Об этом заявил агентству Reuters официальный представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.
Ранее в ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и на пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что у палестинцев «нет другого выбора», кроме как покинуть Газу из-за разрушений и переселиться в Иорданию, Египет или «другие места». Он также заявил о намерении взять этот регион под свой контроль, «сравнять с землей» и «сделать из него новую Ривьеру».
«Заявления Трампа о его желании контролировать Газу смехотворны и абсурдны, и любые идеи подобного рода способны воспламенить регион», - подчеркнул Сами Абу Зухри.
В свою очередь представитель движения Иззат ар-Ришка в официальном Telegram-канале ХАМАС заявил, что организация отвергает предложение американского лидера, пишет ТАСС.
«Отвергаем заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал наш палестинский народ в секторе Газа покинуть свою родину под предлогом восстановления», - пояснил он, заметив, что такое предложение представляет собой «вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело».
При этом спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предположил ранее, что послевоенное восстановление сектора Газа может занять от 10 до 15 лет.