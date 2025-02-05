В ХАМАС отвергли предложение Трампа о контроле над сектором Газа

Высказывания президента США Дональда Трампа по поводу контроля над сектором Газа являются смехотворными и абсурдными и могут дестабилизировать Ближний Восток. Об этом заявил агентству Reuters официальный представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.

Ранее в ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и на пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что у палестинцев «нет другого выбора», кроме как покинуть Газу из-за разрушений и переселиться в Иорданию, Египет или «другие места». Он также заявил о намерении взять этот регион под свой контроль, «сравнять с землей» и «сделать из него новую Ривьеру».

« З а я в л е н и я Т р а м п а о е г о ж е л а н и и к о н т р о л и р о в а т ь Г а з у с м е х о т в о р н ы и а б с у р д н ы , и л ю б ы е и д е и п о д о б н о г о р о д а с п о с о б н ы в о с п л а м е н и т ь р е г и о н » , - п о д ч е р к н у л С а м и А б у З у х р и .

В свою очередь представитель движения Иззат ар-Ришка в официальном Telegram-канале ХАМАС заявил, что организация отвергает предложение американского лидера, пишет ТАСС.

« О т в е р г а е м з а я в л е н и е п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а Т р а м п а , в к о т о р о м о н п р и з в а л н а ш п а л е с т и н с к и й н а р о д в с е к т о р е Г а з а п о к и н у т ь с в о ю р о д и н у п о д п р е д л о г о м в о с с т а н о в л е н и я » , - п о я с н и л о н , з а м е т и в , ч т о т а к о е п р е д л о ж е н и е п р е д с т а в л я е т с о б о й « в о п и ю щ у ю п о п ы т к у л и к в и д и р о в а т ь п а л е с т и н с к о е д е л о » .

При этом спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предположил ранее, что послевоенное восстановление сектора Газа может занять от 10 до 15 лет.