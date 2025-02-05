Как в мире отреагировали на заявление Трампа о Газе

Заявление президента США Дональда Трампа, что весь сектор Газа "следует снести, он непригоден и небезопасен для жизни", а палестинцев необходимо выселить из анклава, вызвало резкую реакцию в Америке и в мире. Трамп обнародовал свой шокирующий план во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который посетил Белый дом во вторник для двусторонней встречи.

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Правительство Саудовской Аравии в своем заявлении подчеркнуло неприятие любых попыток вытеснить палестинцев с их земли, добавив, что не будет устанавливать отношения с Израилем без создания палестинского государства.

Между тем, ХАМАС осудил призывы Трампа к палестинцам в Газе уйти, назвав их "изгнанием со своей земли". Посол Палестинской автономии в Организации Объединенных Наций заявил, что мировые лидеры и народы должны уважать желание палестинцев остаться в Газе, сообщает Guardian.

Политик из числа коренных народов Австралии Лидия Торп назвала комментарии Трампа о "захвате" Газы "вопиющим призывом к этническим чисткам и колонизации".

" Э т о ж е с т о к о е п р о д о л ж е н и е а м е р и к а н о - и з р а и л ь с к и х н а р у ш е н и й м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и п р а в ч е л о в е к а , о с о б е н н о в т о в р е м я , к о г д а п а л е с т и н ц а м , н а к о н е ц , п р е д л о ж и л и н е к о т о р у ю о т с р о ч к у , к о г д а о н и в о з в р а щ а ю т с я в т о , ч т о о с т а л о с ь о т и х д о м о в " , - д о б а в и л а Т о р п .

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что США "демонстрируют презрение к международному правосудию", не арестовав Нетаньяху, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест в ноябре прошлого года. МУС разыскивает Нетаньяху для предъявления обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В серии постов на X (бывший Twitter, сервис заблокирован в РФ) Amnesty International написала, что, приветствуя премьер-министра Израиля Нетаньяху, разыскиваемого МУС, Соединенные Штаты "демонстрируют презрение" к международному правосудию.

" В ы п о л н е н и е о р д е р о в н а а р е с т М У С и м е е т р е ш а ю щ е е з н а ч е н и е д л я п р и в л е ч е н и я к о т в е т с т в е н н о с т и з а г е н о ц и д И з р а и л я в Г а з е и у г н е т е н и е п а л е с т и н ц е в в у с л о в и я х н е з а к о н н о й и з р а и л ь с к о й о к к у п а ц и и и с и с т е м ы а п а р т е и д а " , - д о б а в и л и в о р г а н и з а ц и и .

Несколько демократов раскритиковали план Трампа, а сенатор-демократ Крис Мерфи сказал, что вторжение США в Газу приведет к убийству тысяч американских солдат и десятилетиям войны на Ближнем Востоке.

" Э т о к а к п л о х а я , б о л ь н а я ш у т к а " , - д о б а в и л о н .

Представитель Демократической партии Джейк Охинклосс назвал это предложение "безрассудным и необоснованным" и призвал изучить мотивы Трампа, которые, по его словам, часто содержат "кумовскую, корыстную связь". Конгрессвумен Рашида Тлаиб присоединилась к критике со стороны американских демократов в адрес плана Трампа, сравнив предложение переселить палестинцев с "этнической чисткой".

" Э т о т п р е з и д е н т о т к р ы т о п р и з ы в а е т к э т н и ч е с к и м ч и с т к а м , с и д я р я д о м с в о е н н ы м п р е с т у п н и к о м , с о в е р ш и в ш и м г е н о ц и д " , - с к а з а л а Т л а и б в с о о б щ е н и и н а X .

" О н с о в е р ш е н н о с п о к о й н о о т р е з а е т р а б о т а ю щ и х а м е р и к а н ц е в о т ф е д е р а л ь н ы х с р е д с т в , в т о в р е м я к а к ф и н а н с и р о в а н и е и з р а и л ь с к о м у п р а в и т е л ь с т в у п р о д о л ж а е т п о с т у п а т ь " , - д о б а в и л а о н а .

Некоторые республиканцы высмеяли это предложение. Джастин Амаш, бывший член конгресса от Республиканской партии, чей отец был изгнан из своего дома израильскими войсками в 1948 году, был потрясен.

" Е с л и С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы в в е д у т в о й с к а д л я н а с и л ь с т в е н н о г о в ы д в о р е н и я м у с у л ь м а н и х р и с т и а н и з Г а з ы , т о С Ш А н е т о л ь к о п о г р я з н у т в е щ е о д н о й б е з р а с с у д н о й о к к у п а ц и и , н о и б у д у т в и н о в н ы в п р е с т у п л е н и и э т н и ч е с к о й ч и с т к и . Н и о д и н а м е р и к а н е ц с ч и с т о й с о в е с т ь ю н е д о л ж е н м и р и т ь с я с э т и м " , - с к а з а л А м а ш .

Амер Зар, американский комик и активист палестинского происхождения, раскритиковал демократов за то, что они не смогли привлечь бывшего президента Джо Байдена к ответственности за его безоговорочную поддержку Израиля. По его словам, именно Байден предоставил Израилю дипломатическую поддержку и миллиарды долларов, чтобы превратить большую часть палестинской территории в руины.

Президент США назвал Газу "символом смерти и разрушения" и сказал, что единственная причина, по которой люди хотят туда вернуться, - им больше некуда идти. 1,8 миллиона палестинцев, живущих в Газе, должны переехать в соседние страны с "большим богатством", сказал Трамп. Ранее он призывал Иорданию, Египет и другие арабские государства принять палестинцев.

Трамп также сообщил журналистам, что США вышли "из антисемитского Совета ООН по правам человека и прекратили всю поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)". Нетаньяху назвал Трампа "самым большим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме" и похвалил его за "готовность мыслить нестандартно". Между тем, как отметили эксперты, насильственное перемещение населения считается нарушением международного права и вызовет яростное сопротивление не только в регионе, но и со стороны западных союзников Вашингтона.