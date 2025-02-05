Как в мире отреагировали на заявление Трампа о Газе
Заявление президента США Дональда Трампа, что весь сектор Газа "следует снести, он непригоден и небезопасен для жизни", а палестинцев необходимо выселить из анклава, вызвало резкую реакцию в Америке и в мире. Трамп обнародовал свой шокирующий план во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который посетил Белый дом во вторник для двусторонней встречи.
Правительство Саудовской Аравии в своем заявлении подчеркнуло неприятие любых попыток вытеснить палестинцев с их земли, добавив, что не будет устанавливать отношения с Израилем без создания палестинского государства.
Между тем, ХАМАС осудил призывы Трампа к палестинцам в Газе уйти, назвав их "изгнанием со своей земли". Посол Палестинской автономии в Организации Объединенных Наций заявил, что мировые лидеры и народы должны уважать желание палестинцев остаться в Газе, сообщает Guardian.
Политик из числа коренных народов Австралии Лидия Торп назвала комментарии Трампа о "захвате" Газы "вопиющим призывом к этническим чисткам и колонизации".
"Это жестокое продолжение американо-израильских нарушений международного права и прав человека, особенно в то время, когда палестинцам, наконец, предложили некоторую отсрочку, когда они возвращаются в то, что осталось от их домов", - добавила Торп.
Правозащитная организация Amnesty International заявила, что США "демонстрируют презрение к международному правосудию", не арестовав Нетаньяху, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест в ноябре прошлого года. МУС разыскивает Нетаньяху для предъявления обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В серии постов на X (бывший Twitter, сервис заблокирован в РФ) Amnesty International написала, что, приветствуя премьер-министра Израиля Нетаньяху, разыскиваемого МУС, Соединенные Штаты "демонстрируют презрение" к международному правосудию.
"Выполнение ордеров на арест МУС имеет решающее значение для привлечения к ответственности за геноцид Израиля в Газе и угнетение палестинцев в условиях незаконной израильской оккупации и системы апартеида", - добавили в организации.
Несколько демократов раскритиковали план Трампа, а сенатор-демократ Крис Мерфи сказал, что вторжение США в Газу приведет к убийству тысяч американских солдат и десятилетиям войны на Ближнем Востоке.
"Это как плохая, больная шутка", - добавил он.
Представитель Демократической партии Джейк Охинклосс назвал это предложение "безрассудным и необоснованным" и призвал изучить мотивы Трампа, которые, по его словам, часто содержат "кумовскую, корыстную связь". Конгрессвумен Рашида Тлаиб присоединилась к критике со стороны американских демократов в адрес плана Трампа, сравнив предложение переселить палестинцев с "этнической чисткой".
"Этот президент открыто призывает к этническим чисткам, сидя рядом с военным преступником, совершившим геноцид", - сказала Тлаиб в сообщении на X.
"Он совершенно спокойно отрезает работающих американцев от федеральных средств, в то время как финансирование израильскому правительству продолжает поступать", - добавила она.
Некоторые республиканцы высмеяли это предложение. Джастин Амаш, бывший член конгресса от Республиканской партии, чей отец был изгнан из своего дома израильскими войсками в 1948 году, был потрясен.
"Если Соединенные Штаты введут войска для насильственного выдворения мусульман и христиан из Газы, то США не только погрязнут в еще одной безрассудной оккупации, но и будут виновны в преступлении этнической чистки. Ни один американец с чистой совестью не должен мириться с этим", - сказал Амаш.
Амер Зар, американский комик и активист палестинского происхождения, раскритиковал демократов за то, что они не смогли привлечь бывшего президента Джо Байдена к ответственности за его безоговорочную поддержку Израиля. По его словам, именно Байден предоставил Израилю дипломатическую поддержку и миллиарды долларов, чтобы превратить большую часть палестинской территории в руины.
Президент США назвал Газу "символом смерти и разрушения" и сказал, что единственная причина, по которой люди хотят туда вернуться, - им больше некуда идти. 1,8 миллиона палестинцев, живущих в Газе, должны переехать в соседние страны с "большим богатством", сказал Трамп. Ранее он призывал Иорданию, Египет и другие арабские государства принять палестинцев.
Трамп также сообщил журналистам, что США вышли "из антисемитского Совета ООН по правам человека и прекратили всю поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)". Нетаньяху назвал Трампа "самым большим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме" и похвалил его за "готовность мыслить нестандартно". Между тем, как отметили эксперты, насильственное перемещение населения считается нарушением международного права и вызовет яростное сопротивление не только в регионе, но и со стороны западных союзников Вашингтона.