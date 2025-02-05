Трамп пообещал взять Газу под контроль и сделать из нее «новую Ривьеру»
Президент США Дональд Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос» и заявил, что американские власти планируют взять Газу под свой контроль, «сравнять ее с землей» и «сделать из нее новую Ривьеру». Об этом сообщает The Guardian.
В ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и на пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что у палестинцев «нет другого выбора», кроме как покинуть Газу из-за разрушений, вызванных войной Израиля и ХАМАС. Он описал Газу как «очень опасную и ненадежную площадку под снос» и заявил, что палестинцы «с удовольствием покинули бы ее».
«Я не знаю, как они могут хотеть остаться», - подчеркнул президент США.
Как отмечает The Guardian, эти комментарии Трампа стали первым случаем, когда он публично выдвинул идею постоянного переселения палестинцев из Газы. По его мнению, переселить жителей Газы можно в Иорданию, Египет или «другие места».
Трамп подчеркнул, что палестинцы из Газы должны быть переселены в «красивый район с домами и безопасностью, чтобы они могли прожить свою жизнь в мире и гармонии».
«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы с этим разберемся», - сказал он.
Трамп заявил, что США будут «владеть» Газой, отвечать за «демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия» и очистку земель Газы от разрушенных зданий. По его словам, Газа не должна восстанавливаться «теми же людьми, которые влачили там жалкое существование». По его задумке, палестинцы Газы переедут в новое место, где «в них не будут стрелять и убивать».
«Единственная причина, по которой палестинцы хотят вернуться в Газу, заключается в том, что у них нет альтернативы», - заявил Трамп.
По его мнению, США получат «долгосрочное право собственности» на Газу, что принесет «большую стабильность» всему региону Ближнего Востока. Трамп утверждает, что все, с кем он общался, «в восторге от идеи, что этот участок земли будет принадлежать Соединенным Штатам». Также он отметил, что американские войска будут размещены в секторе Газа «если это будет необходимо».
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«Новая Ривьера», которую Трамп хочет построить в Газе, не будет предназначена для палестинцев. Он подчеркнул, что США не собираются платить за новые жилища для палестинцев, а новая Газа может стать домом для «людей со всего мира». В то же время Трамп заявил, что «не обязательно поддерживает» израильские поселения в Газе.
Комментируя заявления Трампа, американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что президент США «полностью потерял рассудок». Мерфи заявил, что вторжение США в Газу привело бы к гибели тысяч американских солдат и десятилетиям войн на Ближнем Востоке.
Правительство Саудовской Аравии вскоре после выступления Трампа заявило о своем неприятии любых попыток вытеснить палестинцев с их земель. Власти Саудовской Аравии подчеркнули, что не будут устанавливать отношения с Израилем, если не будет создано Палестинское государство.