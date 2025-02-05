Трамп пообещал взять Газу под контроль и сделать из нее «новую Ривьеру»

Президент США Дональд Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос» и заявил, что американские власти планируют взять Газу под свой контроль, «сравнять ее с землей» и «сделать из нее новую Ривьеру». Об этом сообщает The Guardian.

В ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и на пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что у палестинцев «нет другого выбора», кроме как покинуть Газу из-за разрушений, вызванных войной Израиля и ХАМАС. Он описал Газу как «очень опасную и ненадежную площадку под снос» и заявил, что палестинцы «с удовольствием покинули бы ее».

« Я н е з н а ю , к а к о н и м о г у т х о т е т ь о с т а т ь с я » , - п о д ч е р к н у л п р е з и д е н т С Ш А .

Как отмечает The Guardian, эти комментарии Трампа стали первым случаем, когда он публично выдвинул идею постоянного переселения палестинцев из Газы. По его мнению, переселить жителей Газы можно в Иорданию, Египет или «другие места».

Трамп подчеркнул, что палестинцы из Газы должны быть переселены в «красивый район с домами и безопасностью, чтобы они могли прожить свою жизнь в мире и гармонии».

« С Ш А в о з ь м у т п о д к о н т р о л ь с е к т о р Г а з а , и м ы с э т и м р а з б е р е м с я » , - с к а з а л о н .

Трамп заявил, что США будут «владеть» Газой, отвечать за «демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия» и очистку земель Газы от разрушенных зданий. По его словам, Газа не должна восстанавливаться «теми же людьми, которые влачили там жалкое существование». По его задумке, палестинцы Газы переедут в новое место, где «в них не будут стрелять и убивать».

« Е д и н с т в е н н а я п р и ч и н а , п о к о т о р о й п а л е с т и н ц ы х о т я т в е р н у т ь с я в Г а з у , з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о у н и х н е т а л ь т е р н а т и в ы » , - з а я в и л Т р а м п .

По его мнению, США получат «долгосрочное право собственности» на Газу, что принесет «большую стабильность» всему региону Ближнего Востока. Трамп утверждает, что все, с кем он общался, «в восторге от идеи, что этот участок земли будет принадлежать Соединенным Штатам». Также он отметил, что американские войска будут размещены в секторе Газа «если это будет необходимо».

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«Новая Ривьера», которую Трамп хочет построить в Газе, не будет предназначена для палестинцев. Он подчеркнул, что США не собираются платить за новые жилища для палестинцев, а новая Газа может стать домом для «людей со всего мира». В то же время Трамп заявил, что «не обязательно поддерживает» израильские поселения в Газе.

Комментируя заявления Трампа, американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что президент США «полностью потерял рассудок». Мерфи заявил, что вторжение США в Газу привело бы к гибели тысяч американских солдат и десятилетиям войн на Ближнем Востоке.

Правительство Саудовской Аравии вскоре после выступления Трампа заявило о своем неприятии любых попыток вытеснить палестинцев с их земель. Власти Саудовской Аравии подчеркнули, что не будут устанавливать отношения с Израилем, если не будет создано Палестинское государство.