Ирландский журналист Чейз Боуз в своем аккаунте в соцсети X раскритиковал ответ президента Украины Владимира Зеленского на предложение президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на помощь Киеву.

« Н а У к р а и н е у д и к т а т о р а З е л е н с к о г о в с е п р о д а е т с я » , — н а п и с а л Б о у з .

До этого издание «РБК-Украина» писало, что Зеленский подтвердил нахождение значительных запасов полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, на неподконтрольных Киеву территориях.

FT: на Украине допускают передачу США редкоземельных металлов

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.