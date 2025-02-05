Экс-постпред в НАТО Даалдер: Дании нужно говорить с Трампом на языке силы

Дания должна будет говорить с президентом США Дональдом Трампом на "языке силы", чтобы отстоять свои права на Гренландию. Об этом в статье для американской газеты Politico заявил экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер. "Единственный язык, который понимает Трамп, - это язык силы. В его мире практически нет места языку правил и законов. Чтобы Дании и остальным добиться своего, им придется говорить на языке силы", - подчеркнул он. По мнению Даалдера, защитить Гренландию для Дании "будет сложно", однако, развертывание военных сил и поддержка союзников заставят Белый дом "подумать дважды". Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале "Газеты.Ru".