В США заявили о вскрытии сотрудниками Маска секретной комнаты USAID

Сотрудники американского миллиардера Илона Маска из Департамента эффективности государственного управления (DOGE) вскрыли секретную комнату Агентства США по международному развитию (USAID), с учетом угроз самого предпринимателя о привлечении приставов в случае отказа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

« К о м а н д а и з Д е п а р т а м е н т а э ф ф е к т и в н о с т и г о с у д а р с т в е н н о г о у п р а в л е н и я ( . . . ) н е с к о л ь к о д н е й п ы т а л а с ь п о л у ч и т ь и н ф о р м а ц и ю о т д о л ж н о с т н ы х л и ц а г е н т с т в а и н о с т р а н н о й п о м о щ и . ( . . . ) П о с л е с т о л к н о в е н и я м е ж д у р а б о т н и к а м и о д и н и з с о т р у д н и к о в D O G E п о з в о н и л М а с к у , к о т о р ы й с о о б щ и л с о т р у д н и к а м с л у ж б ы б е з о п а с н о с т и а г е н т с т в а , ч т о о н п р и в л е ч е т С л у ж б у м а р ш а л о в С Ш А , е с л и е г о к о м а н д е н е б у д е т п р е д о с т а в л е н д о с т у п д а ж е к к о н ф и д е н ц и а л ь н о й и н ф о р м а ц и и » , — о т м е ч а е т с я в м а т е р и а л е а г е н т с т в а .

На данный момент времени цели обыска и его детали неизвестны. Однако агентство выяснило личности всех четырех человек, которые проникли в агентство: Люк Фарритор, Эдвард Користин, Джереми Левин и Гэвин Клигер. В своих профилях в социальных сетях они указывали, что являются соратниками Маска, а также поддерживают президента США Дональда Трампа и его команду.