Маск начал проверять очередное американское ведомство
Сотрудники ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) проводят проверки в Министерстве образования США, сообщила газета The New York Times (NYT). Предполагается, что структура, подконтрольная предпринимателю Илону Маску, инициирует новые увольнения.
Команда DOGE <...> работает над выполнением данного американским гражданам обещания президента США Дональда Трампа реформировать федеральную бюрократию, — указал на встрече со своими подчиненными исполняющий обязанности помощника министра образования по гражданским правам Крейг Трейнор.
Он обратился к сотрудникам Управления по гражданским правам при Минобразования США. Трейнор предупредил их, что теперь начнется расследование случаев проявления антисемитизма в школах, которые работают за счет федерального финансирования.
Журналисты, опубликовавшие это заявление, обратили внимание на особую роль Илона Маска. Они считают, что миллиардер пытается укрепить свои позиции в правительстве США такими действиями.
Ранее сообщалось, что администрация президента США рассматривает возможность ликвидировать Министерство образования. Работу могут провести в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Сейчас советники Трампа ведут споры о деталях указа. На текущий период неизвестно, когда именно документ будет подписан.