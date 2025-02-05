Маск начал проверять очередное американское ведомство

Сотрудники ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) проводят проверки в Министерстве образования США, сообщила газета The New York Times (NYT). Предполагается, что структура, подконтрольная предпринимателю Илону Маску, инициирует новые увольнения.

Маск начал проверять очередное американское ведомство
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Команда DOGE <...> работает над выполнением данного американским гражданам обещания президента США Дональда Трампа реформировать федеральную бюрократию, указал на встрече со своими подчиненными исполняющий обязанности помощника министра образования по гражданским правам Крейг Трейнор.

Он обратился к сотрудникам Управления по гражданским правам при Минобразования США. Трейнор предупредил их, что теперь начнется расследование случаев проявления антисемитизма в школах, которые работают за счет федерального финансирования.

Журналисты, опубликовавшие это заявление, обратили внимание на особую роль Илона Маска. Они считают, что миллиардер пытается укрепить свои позиции в правительстве США такими действиями.

Ранее сообщалось, что администрация президента США рассматривает возможность ликвидировать Министерство образования. Работу могут провести в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Сейчас советники Трампа ведут споры о деталях указа. На текущий период неизвестно, когда именно документ будет подписан.