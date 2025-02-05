Маск начал проверять очередное американское ведомство

Сотрудники ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) проводят проверки в Министерстве образования США, сообщила газета The New York Times (NYT). Предполагается, что структура, подконтрольная предпринимателю Илону Маску, инициирует новые увольнения.

К о м а н д а D O G E < . . . > р а б о т а е т н а д в ы п о л н е н и е м д а н н о г о а м е р и к а н с к и м г р а ж д а н а м о б е щ а н и я п р е з и д е н т а С Ш А Д о н а л ь д а Т р а м п а р е ф о р м и р о в а т ь ф е д е р а л ь н у ю б ю р о к р а т и ю , — у к а з а л н а в с т р е ч е с о с в о и м и п о д ч и н е н н ы м и и с п о л н я ю щ и й о б я з а н н о с т и п о м о щ н и к а м и н и с т р а о б р а з о в а н и я п о г р а ж д а н с к и м п р а в а м К р е й г Т р е й н о р .

Он обратился к сотрудникам Управления по гражданским правам при Минобразования США. Трейнор предупредил их, что теперь начнется расследование случаев проявления антисемитизма в школах, которые работают за счет федерального финансирования.

Журналисты, опубликовавшие это заявление, обратили внимание на особую роль Илона Маска. Они считают, что миллиардер пытается укрепить свои позиции в правительстве США такими действиями.

Ранее сообщалось, что администрация президента США рассматривает возможность ликвидировать Министерство образования. Работу могут провести в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Сейчас советники Трампа ведут споры о деталях указа. На текущий период неизвестно, когда именно документ будет подписан.