Финляндия выступила с заявлением об обрыве кабелей на Балтике

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что не считает случайностью повреждения кабелей в Балтийском море. Об этом сообщает Yle.

Валтонен сообщила, что финские власти продолжают расследование инцидентов. На встрече с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми глава МИД Финляндии заявила, что Лондон помогает своим партнерам по НАТО отслеживать суда, направляющиеся в Балтийское море, и «оценивать их угрозу».

В ноябре 2024 года с разницей в несколько часов были повреждены два подводных интернет-кабеля в Балтийском море. Один из них соединяет Финляндию с Германией, другой - Швецию с Литвой. Шведские следователи начали проверять версию о причастности к инциденту китайского сухогруза. Судно Yi Peng 3 следовало из России в Египет и проходило недалеко от мест, где были повреждены кабели.

Стали известны результаты проверки после повреждения кабеля в Балтике

Европейские чиновники заявляют, что это был акт саботажа, но их американские коллеги предполагают, что речь идет о случайности, сообщало CNN. В начале декабря власти Финляндии зафиксировали разрыв интернет-кабеля, соединяющего страну со Швецией. 26 января 2025 года власти Латвии и Швеции сообщили о повреждении еще одного оптоволоконного кабеля, который идет по дну Балтийского моря из латвийского города Венспилс на шведский остров Готланд.

Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) по технологическому суверенитету и безопасности Хенна Вирккунен заявила, что власти ЕС будут расследовать повторяющиеся инциденты с обрывом кабелей в Балтийском море. Она подчеркнула, что обрывы кабелей, относящихся к критической инфраструктуре, «не могут быть случайностью, если они происходят много раз в год».